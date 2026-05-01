Derrotar al régimen de Irán requiere paciencia, pero no debería ser 'para siempre'

1 de mayo, 2026

A los estadounidenses no les gusta la guerra en general. Pero si hay que hacerlo, más vale que sea rápido. Puede que el esfuerzo conjunto de Estados Unidos e Israel contra Irán solo tenga dos meses, pero eso ya es demasiado tiempo para mucha gente, la mayoría de la cual nunca quiso un conflicto armado con Teherán en primer lugar. Y eso está resultando políticamente problemático para el presidente Donald Trump y los republicanos.

La guerra de Irán es solo una de las razones por las que las encuestas pronostican la derrota del Partido Republicano en las elecciones de mitad de mandato, en un año en el que el partido en el poder suele perder. No hay duda de que la subida del precio de la gasolina, combinada con la impopularidad general de los enredos en el extranjero, es un lastre para las posibilidades de que el partido de Trump evite un desastre electoral este otoño.

Mientras que sus oponentes han acusado al presidente de no tener una estrategia para la victoria y el presidente ha sido característicamente inconsistente, así como vago al hablar de sus intenciones, el camino hacia el éxito contra Irán parece requerir el tipo de paciencia que el electorado puede no poseer.

Irán no está ganando



Y ese es el enigma que está en el corazón del actual impasse entre Washington y Teherán, y Trump y los votantes.

Contrariamente a sus críticos, Irán no está ganando.Los esfuerzos combinados de Estados Unidos e Israel han causado un enorme daño a los activos militares del régimen terrorista islamista, a sus misiles balísticos y a lo que queda de su programa nuclear. Incluso si el conflicto terminara hoy, la capacidad de Irán de infligir daño a Occidente y a los aliados estadounidenses en la región ha disminuido enormemente. Pero eso no es suficiente, y Trump lo sabe.

Como ha dicho en repetidas ocasiones, Irán debe entregar el uranio enriquecido que ha quedado enterrado entre los escombros de las instalaciones nucleares que fueron bombardeadas el pasado mes de junio. También tiene que poner fin a su programa de misiles y dejar de sembrar el terror en la región a través de sus apoderados, es decir, Hamás, Hezbolá y los houthis. Sin embargo, dada la naturaleza fanática del régimen y de sus líderes teocráticos y terroristas del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC), hay pocas razones para creer que vayan a hacer nada de eso. Es más, al obstruir el paso de la navegación a través del estrecho de Ormuz, Irán ha logrado ejercer cierta presión debido al impacto en el suministro de petróleo a Europa y en el precio del gas en Estados Unidos.

Teniendo en cuenta que los críticos de Trump en Europa y sus oponentes políticos demócratas en casa están efectivamente alentando a los iraníes para que se mantengan firmes e impidan que Trump pueda reclamar de forma creíble la victoria en el conflicto, Teherán tiene aparentemente todas las razones para perseverar hasta que Estados Unidos se rinda. Sus líderes ya han jugado antes al juego de la espera con naciones occidentales y siempre han sacado lo mejor de ellos.

Esa parece ser la fórmula para una derrota de los esfuerzos conjuntos de EE.UU. e Israel y, lo que es más importante, de la OTAN.Israel y, lo que es más importante, en lo que respecta a los enemigos políticos de Trump, también una para el presidente.Es por eso que muchos en la prensa estadounidense y en otros lugares han interpretado la aceptación por parte de Trump de un alto el fuego, aunque sin dejar de aplicar un bloqueo a los puertos iraníes, como una señal de que la administración se está debilitando y acabará reconociendo el fracaso en algún momento antes de que el aumento de los precios del gas convierta un revés a mitad de mandato en una derrota.

Sin embargo, esa suposición no tiene en cuenta lo que Trump obviamente está intentando hacer.

El dolor va en ambas direcciones



Se equivocan quienes piensan que el enfrentamiento en el Golfo Pérsico favorece únicamente al régimen islámico. No entienden que el dolor va en ambos sentidos. La decisión de Trump de dejar que los iraníes sigan obstruyendo la navegación en el Estrecho y, al mismo tiempo, cerrar la capacidad de Teherán para sacar su propio petróleo al mercado ha creado un dilema que no es un camino para que ganen este conflicto.

Es importante recordar que la estrategia original de Trump sobre Irán implicaba una campaña de "máxima presión" vía sanciones durante su primer mandato. En 2018, sacó a Estados Unidos del desastroso acuerdo nuclear de 2015 del expresidente Barack Obama por la muy buena razón de que, lejos de frustrar las ambiciones nucleares del régimen, garantizaba que acabarían consiguiendo una bomba. Las sanciones que Trump impuso a los islamistas -y aplicó en contra de las inclinaciones de sus socios comerciales europeos- infligieron graves daños a la economía iraní. Como incluso The New York Times informó en 2019, impactó materialmente en su capacidad para financiar el terrorismo.

Si Trump hubiera ganado la reelección en 2020, las sanciones habrían continuado. En un escenario, habrían, como él esperaba, puesto de rodillas a la economía de Irán y obligado a sus gobernantes a negociar. También es posible que nada menos que el uso de la fuerza hubiera hecho posibles las concesiones de Teherán. Nunca sabremos cómo se habría desarrollado todo esto, ya que Trump fue derrotado por Joe Biden, que restableció los esfuerzos de apaciguamiento de Obama y retiró las sanciones. Esa fue una buena noticia tanto para los teócratas de Teherán como para sus amigos terroristas. Utilizaron los miles de millones que Washington había liberado para poner en marcha los acontecimientos que condujeron a la invasión dirigida por Hamás del sur de Israel el 7 de octubre de 2023,y la guerra que siguió.

La reelección de Trump volvió a poner en juego la posibilidad de consecuencias para el temerario comportamiento de Teherán. Pero su preferencia siempre ha sido por un final negociado de la disputa con Irán, aunque en los términos de Estados Unidos, en lugar de un acuerdo que, como el de Obama, fuera elaborado en los términos dictados por los islamistas.

Trump dio "luz verde" a Israel para lanzar la guerra de 12 días el verano pasado y luego se unió a ella en su último día, asestando duros golpes a tres de las principales plantas nucleares iraníes. Pero, de nuevo, dio a Irán la oportunidad de retroceder del borde del abismo poniendo fin al conflicto justo después. En lugar de captar la indirecta y aceptar un acuerdo que evitara una conflagración, el régimen se mantuvo fiel a su carácter radical y redobló sus objetivos intensificando la producción de misiles y tratando de reconstruir lo que había perdido.

El presidente podría haberse sentado y dejar que los iraníes se salieran con la suya. En lugar de ello, aceptó lanzar la devastadora campaña, junto con Israel, que comenzó el 28 de febrero. Ese esfuerzo logró mucho en términos de reducción de la amenaza. Pero no derrocó al régimen, que, tras el asesinato del líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei, y de muchos de sus secuaces, ahora está dirigido principalmente por los matones corruptos de la IRGC.

A falta de una campaña terrestre que sería costosa y de dudosa utilidad, el mero bombardeo de objetivos militares e industriales no va a poner fin al conflicto, ya que los dirigentes del régimen están demasiado comprometidos con su guerra generacional contra Occidente como para renunciar a sus ambiciones nucleares, a sus misiles o al terrorismo.

Pero la creencia entre los europeos y los demócratas de que su obcecada devoción a la yihad les asegura la victoria sobre Trump es, en el mejor de los casos, demasiado optimista.Y ahí es donde entra en juego el otro aspecto de la capacidad de Estados Unidos para infligir dolor a Irán.

¿Puede el IRGC sobrevivir sin dinero?



El enfrentamiento en el Golfo Pérsico no está produciendo un resultado tan unilateral como creen los agoreros estadounidenses que odian a Trump. Es cierto que las tácticas iraníes de atacar el transporte marítimo han elevado los precios del gas y aumentado el volumen de críticas a la política de la administración. Aun así, los verdaderos perjudicados por el cierre del tráfico marítimo no son los estadounidenses, sino los europeos y, más concretamente, Irán. Al cerrar los puertos iraníes, Estados Unidos está interceptando la última fuente de dinero en efectivo del régimen islamista.

La Administración apuesta claramente por que el daño que esto está causando a las finanzas de Irán y a su capacidad para financiar el aparato de su régimen es mucho mayor que el impacto que la situación está teniendo en los consumidores estadounidenses. Si se les da tiempo suficiente, es difícil ver cómo los operativos del IRGC que dirigen las cosas pueden seguir con los bolsillos vacíos. La posibilidad de más golpes costosos dirigidos por Washington y Jerusalén está ahí para recordarles el precio de la guerra religiosa que están librando.

Trump está actualmente asediado por críticos que quieren que agite la bandera blanca y ponga fin a la guerra, así como por partidarios que quieren que ponga fin al alto el fuego y siga adelante con la campaña militar para acabar con el régimen.

Después de haber invertido tanto capital político y recursos militares en este esfuerzo, me cuesta creer que el presidente vaya a dejar que los disparos de drones iraníes en el Estrecho de Ormuz o las carantoñas de sus detractores dicten su derrota. Pero tampoco está interesado en una campaña terrestre que no sólo contradiría sus pasadas promesas de evitar tales debacles, sino que además sería demasiado costosa, sin garantía de éxito..

No necesita tiempo, pero tampoco 'para siempre'



Lo que Trump pretende claramente no es una campaña puramente militar, sino una que combine su estrategia original de sanciones con el uso de la fuerza. A pesar de lo que digan algunos en la extrema derecha y liberales hipócritas, esa no es una fórmula para una guerra "para siempre", como los esfuerzos estadounidenses en Irak y Afganistán, finalmente desastrosos. Pero tampoco está claro si Trump tiene tiempo para llevar esto a buen puerto.

Teherán y los demócratas esperan que las limitaciones del calendario de mitad de mandato y la necesidad de pasar página a este conflicto antes de que la narrativa sobre las elecciones esté fijada para el final del verano obliguen a Trump a desistir.

Los israelíes, para quienes este conflicto es de naturaleza existencial y que han pagado un precio mucho más alto en forma de calvario por los disparos de misiles iraníes y de Hezbolá que los compradores de gas estadounidenses, tienen su propia perspectiva al respecto. Es comprensible que sigan desconfiando de una estrategia estadounidense que les obligue a tener la paciencia de permitir que Trump vaya y venga entre la presión militar y la económica de esta manera. Y también tienen razón al no gustarles la voluntad del presidente de dejar en suspenso su campaña contra Hezbolá para que no interfiera con su deseo de obligar a Irán a hacer su voluntad.

Paciencia es lo que requiere la situación actual.Trump se ha ganado la confianza de los israelíes y sus amigos tanto con sus políticas como con su voluntad de usar la fuerza contra un régimen que lleva 47 años en guerra contra Occidente y el Estado judío. A pesar de quienes siguen proclamando que, al final, dará marcha atrás y/o traicionará a Israel, está claro que tiene la voluntad de ignorar a los detractores dentro y fuera del país, y ceñirse a su estrategia preferida hasta que dé el resultado que busca. Queda por ver si los estadounidenses le darán el tiempo que necesita para hacerlo.

Jonathan S. Tobin es redactor jefe de JNS (Jewish News Syndicate). Sígale en @jonathans_tobin.





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