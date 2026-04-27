Anatomía de The Wide Awakes, el movimiento progresista vinculado a Cole Thomas Allen

Las autoridades registran la vivienda del tirador de la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca AFP .

Publicado por Alejandro Baños 27 de abril, 2026

"Un lobo solitario". De esta manera tan concisa, el presidente Donald Trump definió a Cole Thomas Allen, aquel individuo que, armado con escopeta, pistola y cuchillos, desató el pánico en la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca. Y así lo es, hasta que la investigación oficial sobre el incidente dicte otra cosa.

Sin embargo, detrás de ese "lobo solitario" sí se esconden pensamientos y retóricas defendidas por ciertos grupos sociales, como los que tiene un movimiento al que recientemente se ha ligado a Allen: The Wide Awakes.

¿Quiénes son The Wide Awakes?

Desde su nacimiento hasta la actualidad, su posición ideológica ha virado de manera absoluta.

The Wide Awakes surgió a mediados del siglo XIX en Connecticut -según detalla el National Park Service en su página web-, como un movimiento social cuyo objetivo principal era la abolición de la esclavitud.

Por ello, sus adeptos -que organizaban marchas vestidos con una misma estética, ataviados con capas negras y con antorchas- fueron uno de los principales respaldos sociales de Abraham Lincoln, ayudando a movilizar a los jóvenes para que votasen por el que, a posteriori, se convertiría en el 16º presidente.

Con el paso del tiempo, su trascendencia quedó bajo mínimos, hasta desaparecer. Pero esa causa que en su día defendió gente ligada al Partido Republicano perduraba.

Siglos después, en 2020, una red de artistas y activistas -impulsada por organizaciones como Amplifier- retomó el nombre de The Wide Awakes para retratar lo que etiquetaba como injusticias sociales, apoyando cambios mediante obras e ilustraciones y teniendo conexiones con diferentes movimientos de sobra conocidos y asociados a la cultura woke y a la corriente más extremista del Partido Demócrata -por ejemplo, el Black Lives Matter, sin ir más lejos-.

En sus perfiles de redes sociales es posible ver cómo The Wide Awakes es un movimiento que ha cambiado radicalmente en su pensamiento.

El vínculo de Allen con The Wide Awakes

Además de haber sido señalado por estar ligado a movimientos progresistas como No Kings y de tener una posición totalmente anti-Trump, Allen es miembro de The Wide Awakes.

En declaraciones hechas al Servicio Secreto y al Departamento de Policía del condado de Montgomery (Maryland), la hermana de Allen -cuya identidad no ha sido revelada por respeto a su privacidad- aseguró que su hermano pertenece a The Wide Awakes, además de afirmar que suele hacer "declaraciones radicales".

Esa supuesta conexión ha sido desmentida por Amplifier. "Hasta ayer no habíamos oído hablar de Cole Allen y él nunca ha tenido ninguna relación con nuestra organización", dijo el promotor de The Wide Awakes en un breve comunicado.

Al margen de la existencia o no de ese vínculo, tras el incidente, las autoridades descubrieron, según informó el New York Post, un manifiesto en la vivienda de Allen en la que el tirador habría escrito que sus "objetivos" eran "funcionarios de la Administración" y que "ya no estoy dispuesto a permitir que un pedófilo, violador y traidor manche mis manos con sus crímenes", en referencia al presidente.