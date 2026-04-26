Ingeniero y desarrollador de videojuegos: el sospechoso del tiroteo en la gala de prensa

Sospechoso del tiroteo en Washington AFP PHOTO / @REALDONALDTRUMP - TRUTH SOCIAL.

Publicado por Williams Perdomo 26 de abril, 2026

Los medios de comunicación han identificado al presunto autor del tiroteo que sumió en el caos una gala de prensa a la que asistió el presidente Donald Trump como un ingeniero mecánico de 31 años procedente de California.

Horas después de que se oyeran disparos fuera del salón de baile donde se celebraba el sábado la ostentosa cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca, Trump compartió una foto del sospechoso esposado y boca abajo en el suelo alfombrado.

El hombre de pelo castaño y bigote fue identificado por varios medios de comunicación estadounidenses, citando fuentes policiales, como Cole Tomas Allen, de 31 años, originario de Torrance, California.

Las autoridades estadounidenses aún no han confirmado públicamente la identidad del sospechoso.

Un perfil de LinkedIn con el nombre "Cole Allen" mostraba una foto de un hombre que parecía coincidir con la foto compartida por Trump.

En su perfil de redes sociales, Allen afirmó ser un ingeniero apasionado por el desarrollo de videojuegos, residente en el área metropolitana de Los Ángeles.

"Ingeniero mecánico e informático de formación, desarrollador de videojuegos independiente por experiencia, profesor de nacimiento", según su perfil, que indicaba que tenía una licenciatura del Instituto Tecnológico de California.

Según el programa de la ceremonia de graduación de Caltech, una persona llamada Cole T. Allen, originaria de Torrance, se graduó en 2017 con un título en ingeniería mecánica.

Según su perfil, formaba parte de la comunidad cristiana de Caltech y del club Nerf.

El año pasado, Allen subió una foto en la que aparecía con toga y birrete de graduación, diciendo que había "terminado" su maestría en informática en la Universidad Estatal de California, Dominguez Hills.

El nombre de Cole Tomas Allen apareció en el programa de graduación de esa universidad en 2025.

Allen también publicó información sobre un juego independiente que desarrolló llamado "Bohrdom", descrito como un juego de lucha "basado en la habilidad y no violento" "derivado de un modelo químico que a su vez se basa vagamente en la realidad".

En su perfil de LinkedIn, indicó que también era profesor a tiempo parcial en una empresa de tutorías llamada C2 Education.

La empresa de preparación de exámenes nombró a Allen como "profesor del mes" en una publicación de Instagram con fecha de diciembre de 2024.

En esa publicación, se ve a un hombre con cabello castaño y una media sonrisa, que lleva un suéter azul marino con cremallera hasta el cuello y las manos cruzadas a la espalda.

Residencia suburbana

Trump declaró a los periodistas que el sospechoso, que fue detenido en el lugar de los hechos, era residente de California y que los agentes de la ley estaban registrando su domicilio.

Según informaron las autoridades, el sospechoso comparecerá ante el tribunal el lunes para responder a los cargos de posesión de armas de fuego y agresión.

Las autoridades indicaron que estaba armado con una escopeta, una pistola y varios cuchillos, y que no era conocido por el Departamento de Policía Metropolitana de Washington.

"Mi impresión es que era un lobo solitario", dijo Trump, y agregó que la motivación del sospechoso aún no estaba clara, pero creía que el pistolero estaba "enfermo".

Según un fotógrafo de la AFP, agentes tácticos del FBI fueron vistos entrando el sábado por la noche en una residencia de dos pisos con tejado a dos aguas en Torrance, vinculada al sospechoso.

La casa marrón en el suburbio del suroeste de Los Ángeles estaba acordonada, brillando en rojo y azul bajo las luces intermitentes de la policía.

Un vecino declaró a CNN que vio a Allen en la propiedad "hace un par de días".

Según NBC News, Allen asistió a la escuela secundaria Pacific Lutheran en los suburbios de Los Ángeles y fue miembro del equipo de voleibol.

Un antiguo compañero de equipo lo describió como "un genio en potencia" y "súper estable".

"Otros estudian mucho. Él no necesitaba estudiar. Simplemente le venía a la mente. Era realmente muy inteligente", declaró su excompañero a NBC.