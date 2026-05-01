Kentucky: dos empleados murieron a tiros durante el robo a un banco

Publicado por Williams Perdomo 1 de mayo, 2026

Las autoridades informaron de que dos empleados de un banco murieron a tiros durante un robo en Kentucky. Además, se conoció que se estaba llevando a cabo una búsqueda del sospechoso.

Según el informe de las autoridades, un individuo que llevaba una sudadera con capucha de tono gris claro, guantes y una máscara ingresó en una sucursal de US Bank en Berea y abrió fuego contra un empleado y una empleada, informó el agente Scottie Pennington, portavoz de la Policía Estatal de Kentucky.

“Son personas que trabajan en nuestra comunidad y ya no están con nosotros”, declaró Pennington a los periodistas en unas declaraciones recogidas por medios como NBC.

“Por el momento, tenemos algunas pistas y estamos haciendo todo lo posible para llevar a esta persona malvada ante la justicia”, agregó.

De acuerdo con Pennington, las fuerzas del orden realizaron recorridos casa por casa para recabar información y grabaciones de vigilancia, y además emplearon helicópteros, drones y unidades caninas. En el operativo intervinieron tanto la policía local y estatal como el FBI y otras agencias federales.