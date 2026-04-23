Un mexicano se declara culpable de hacerse pasar por ciudadano estadounidense en varias ocasiones para votar

Publicado por Alejandro Baños 23 de abril, 2026

Un extranjero de origen mexicano se declaró culpable de tres cargos de conducta electoral indebida después de reconocer que se hizo pasar por ciudadano estadounidense para votar en varias elecciones pasadas.

Tras ser acusado por la Fiscalía General de Kansas, el sujeto, José Ceballos-Armendáriz, reconoció su culpabilidad.

A través de un comunicado, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) informó sobre este caso, divulgando la identidad del culpable. Ceballos-Armendáriz mintió respecto a su nacionalidad en los formularios para votar.

"Este extranjero ha sido ahora condenado por votar ilegalmente en las elecciones estadounidenses", subrayó Lauren Bis, subsecretaria en funciones de Relaciones con los Medios de Comunicación del DHS.

Bis destacó la importancia del programa SAVE para identificar este tipo de casos en los que se quebranta la seguridad electoral.

"El programa SAVE es una herramienta fundamental para que los gobiernos estatales y locales salvaguarden la integridad de las elecciones en todo el país. El presidente Trump ha sido inequívoco: nada es más fundamental que la integridad y la seguridad de nuestras elecciones", sentenció Bis.

Además, en su comunicado, el DHS detalló que no es la primera vez que Ceballos-Armendáriz incurre en un delito. En 1995, fue condenado por agresión.