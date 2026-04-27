Riesgo de granizo en Texas, principalmente en puntos del centro y este del estado

Publicado por Alejandro Baños 27 de abril, 2026

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) advirtió de la llegada de un frente tormentoso en diferentes puntos de Texas.

A través de un comunicado, la delegación del NWS en Dallas/Forth Worth pronosticó que las precipitaciones -con posibilidad de que sean en forma de granizo- podrían comenzar esta tarde y se extenderían hasta este martes.

"El lunes por la tarde y por la noche podrían producirse algunas lluvias y tormentas, principalmente en algunas zonas del este y el centro de Texas. Se prevé que en la mayoría de los lugares el tiempo se mantenga seco, pero, en caso de que se formen tormentas, estas podrían alcanzar una intensidad fuerte o ligeramente severa, con granizo", informó la agencia.

"El martes aumentará la probabilidad de tormentas a medida que un frente frío se acerque a nuestra región. Algunas podrían alcanzar una intensidad severa, sobre todo en los condados del norte. Con esta actividad meteorológica, pueden darse todo tipo de fenómenos peligrosos", agregó el NWS.

En otros puntos de la geografía texana se esperan condiciones meteorológicas más tenues, con "temperaturas más cálidas".

"El cielo nublado de esta mañana [en referencia al lunes] dará paso a una tarde parcialmente nublada. Las temperaturas serán más cálidas", dijo el NWS, aludiendo al parte meteorológico de Austin/San Antonio.

Cielos despejados en Nueva York, riesgo de tormentas en Chicago

En la costa este, en Nueva York la previsión es buena. El NWS reportó que en la ciudad más poblada del país el cielo estará despejado durante todo el día, con temperaturas que alcanzarán de máxima los 60ºF.

Por otra parte, en Chicago "existe la posibilidad" de que aparezcan tormentas eléctricas a lo largo del lunes, según detalló la agencia meteorológica. En otros puntos de Illinois, podrían presenciarse precipitaciones en forma de granizo.

Sol en Miami y Orlando

En gran parte de Florida se espera condiciones meteorológicas agradables antes de que llegue un frente tormentoso el fin de semana. El sol estará presente en Miami, con temperaturas que oscilarán entre los 70ºF y los 83ºF.

Mientras que en Orlando, el parte es similar al de Miami, aunque por la mañana hará algo más de fresco. Hasta los 88ºF se llegará en Tampa.

Máxima de 66ºF en Los Angeles

Los termómetros en California marcarán temperaturas más bajas que en Florida. En San Francisco no se sobrepasará de los 57ºF. Más abajo, en Los Angeles, las temperaturas serán algo más cálidas, con máximas de 66ºF.