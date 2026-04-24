Un tiroteo en un centro comercial de Luisiana deja al menos un muerto y cinco heridos

Publicado por Joaquín Núñez 23 de abril, 2026

Al menos un muerto y cinco heridos por un tiroteo en Luisiana. El hecho ocurrió temprano en la tarde del jueves, en el patio de comidas un centro comercial de Baton Rouge, capital del estado. Según informaron las autoridades, cinco personas fueron detenidas. Jeff Landry, gobernador de Luisiana, expresó sus condolencias a las víctimas del tiroteo y agradeció a las fuerzas del orden por su trabajo.

La situación comenzó cuando dos grupos de personas discutieron en medio de la gente. La situación escaló rápidamente y desembocó en un tiroteo.

Al lugar acudieron la policía estatal de Luisiana, el Departamento de Policía de Baton Rouge y la Oficina del Sheriff de East Baton Rouge. Luego de que los agentes ayudaran a despejar y asegurar la zona, el centro comercial permaneció cerrado durante varias horas por precaución.

"Dos grupos de personas se enzarzaron en una pelea dentro del patio de comidas y empezaron a dispararse unos a otros. (...) Tengan presentes en sus oraciones a estas familias, especialmente a la víctima fallecida”, declaró Thomas Morse Jr., jefe de la policía de Baton Rouge. El funcionario remarcó que, si bien ya no existe peligro para el público, la investigación sigue abierta y continúa la búsqueda sobre otros posibles participantes.

El alcalde de Baton Rouge, Sid Edwards, también destacó el accionar de las fuerzas del orden: “Así es como debería ser el tiempo de respuesta. Estos son héroes, y gracias a esto se salvan vidas. Si van a comportarse así en Baton Rouge y van a hacer estas cosas, los van a atrapar".

De los cinco heridos, uno estaba siendo operado y cuatro presentaban heridas leves. Todos fueron trasladados rápidamente para recibir atención médica.

El hecho tuvo lugar a poco más de 250 kilómetros de la ciudad de Shreveport, donde ocho niños y dos mujeres fallecieron a causa de otro tiroteo.