EEUU endurece su política migratoria con la isla: más detenciones de cubanos y menos 'green cards'

Publicado por Diane Hernández 28 de abril, 2026

Un análisis reciente del Instituto Cato señala un giro drástico en la política migratoria hacia los cubanos en el país bajo la Administración de Donald Trump. Según el informe, las detenciones por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) se han disparado, mientras que la concesión de residencias permanentes ha caído a niveles mínimos históricos.

Caída abrupta en la aprobación de residencias

Antes del cambio de administración, en octubre de 2024, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración aprobó más de 10.000 residencias permanentes para ciudadanos cubanos. Sin embargo, tras la llegada de Trump al poder, esa cifra descendió progresivamente hasta reducirse a apenas unas decenas a finales de 2025.

El informe destaca que, desde diciembre de 2024, las aprobaciones han caído un 99,8%. Un ejemplo ilustrativo ocurrió en enero, cuando de 7.086 solicitudes recibidas solo 15 fueron aprobadas, mientras miles permanecen en espera.

Aumento de detenciones migratorias

En paralelo, las detenciones de cubanos por parte del ICE han experimentado un crecimiento significativo. Pasaron de menos de 200 arrestos mensuales a finales de 2024 a más de 1.000 al mes hacia finales de 2025, lo que representa un incremento del 463%, según el análisis.

Este aumento se enmarca en una estrategia más amplia de endurecimiento migratorio, que incluye arrestos, detenciones prolongadas y deportaciones dentro de un programa de control más agresivo.

Un "limbo legal" para miles de migrantes

La combinación de retrasos administrativos y restricciones ha dejado a miles de cubanos en un estado de incertidumbre jurídica. Tradicionalmente, esta comunidad se beneficiaba de procesos más ágiles gracias a la Ley de Ajuste Cubano, que permite solicitar la residencia tras un año y un día en el país.

Sin embargo, la congelación de trámites ha impedido que muchos accedan a este beneficio. El propio Instituto Cato estima que cerca de un millón de personas, entre cubanos y otras nacionalidades, se han visto afectadas por la paralización de solicitudes migratorias.

Cambios en políticas y eliminación de programas Entre las medidas adoptadas se incluye la eliminación de programas implementados durante la Administración Biden que facilitaban la entrada legal y temporal de cubanos con patrocinadores. Asimismo, se han congelado procesos de asilo, naturalización y permisos de trabajo para ciudadanos de varios países.

​

​Expertos sostienen que estas políticas no solo afectan la migración irregular, sino también la legal, al limitar las vías disponibles para obtener estatus permanente.

Impacto en comunidades y opinión pública

El sur de Florida, principal núcleo de la diáspora cubana, ha sido especialmente afectado. Muchos residentes enfrentan largos periodos de espera sin resolución de sus casos.

En el plano político, encuestas recientes indican una posición matizada dentro de la comunidad cubanoamericana: si bien existe apoyo a ciertas políticas hacia Cuba, una mayoría desaprueba el aumento de deportaciones de cubanos sin antecedentes penales.

Tendencia general del sistema migratorio

El informe también revela que la reducción en la concesión de residencias no se limita a los cubanos. En términos generales:

Las aprobaciones de ' green cards ' se han reducido aproximadamente a la mitad.

' se han reducido aproximadamente a la mitad. Las residencias por reunificación familiar han caído un 20%.

han caído un 20%. En el caso de refugiados, la aprobación se ha desplomado en un 99%.

Según el analista David Bier, autor del estudio, esta estrategia responde a un objetivo estructural: limitar las vías legales de permanencia para facilitar las deportaciones.

Los datos apuntan a una transformación profunda del sistema migratorio estadounidense, en la que el endurecimiento de controles se combina con la reducción de mecanismos legales de regularización. En el caso de los cubanos, históricamente favorecidos por políticas específicas, el cambio ha sido especialmente abrupto, generando un escenario de creciente incertidumbre y vulnerabilidad.