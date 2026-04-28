Cómo Cole Allen planeó el intento de asesinato de Trump: un manifiesto, una habitación en el Hilton y un arsenal cargado

Publicado por Emmanuel Alejandro Rondón 28 de abril, 2026

Cole Tomas Allen, de 31 años, residente de Torrance, California, planeó con bastante anticipación el intento de asesinato del presidente Donald Trump en la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca del pasado sábado 25 de abril. Los documentos judiciales desclasificados este lunes revelan una operación premeditada que comenzó meses antes del ataque y que Allen ejecutó paso a paso con la determinación de alguien que había ensayado mentalmente cada movimiento. Sin embargo, el desenlace fue un desastre para él: capturado rápidamente, sin cumplir ninguno de sus objetivos prioritarios según su infame manifiesto y enfrentando potencialmente un castigo de cadena perpetua en caso de ser hallado culpable.

Una reserva y un viaje en tren

El 6 de abril, tres semanas antes de la cena, Allen hizo una reserva para tres noches en el Washington Hilton, el mismo hotel donde se celebraría el evento. Trump había anunciado en Truth Social en marzo que había aceptado la invitación para asistir a la cena, por lo que era de público conocimiento dónde estaría el presidente.

El 21 de abril, ya con todo preparado, Allen salió de Los Ángeles en tren con destino a Chicago, donde llegó dos días después. Desde allí, abordó un segundo tren hacia Washington. Arribó a la capital el viernes 24 de abril alrededor de la 13:00 hora local y se registró en el Hilton, donde se instaló en una habitación del décimo piso. Según las autoridades, llevaba consigo una escopeta de acción de bombeo calibre 12, una pistola semiautomática Rock Island Armory calibre .38 y tres cuchillos. Las armas habían sido compradas legalmente en California. La pistola en octubre de 2023 y la escopeta en agosto de 2025. Su hermana confirmó a los investigadores que sus padres no sabían que las tenía. Aún no está claro si la compra de estas armas, bastante tiempo atrás, fue parte de su plan para intentar asesinar al presidente.

El manifiesto

Minutos antes del ataque, Allen envió un correo electrónico programado a familiares y a un exjefe. Lo tituló "Disculpa y Explicación" y en él detalló lo que estaba a punto de hacer. Según la declaración jurada del FBI, Allen escribió que sus objetivos eran los altos funcionarios de la administración Trump, "no incluyendo al Sr. Patel", director del FBI. Sobre los agentes del Servicio Secreto, escribió que eran objetivos "solo si era necesario, y debían ser incapacitados de forma no letal si era posible". Allen firmó el correo como "Cole 'coldForce' 'Friendly Federal Assassin' Allen". También se encontraron escritos adicionales en su habitación del Hilton y en su casa de Torrance.

El ataque

A las 8:40 p.m. del sábado, Allen bajó desde el décimo piso, donde se encontraba su habitación, al nivel de la terraza del hotel, donde se encontraba el puesto de control de seguridad que daba acceso al salón de baile. Corrió a través del magnetómetro sosteniendo la escopeta. El personal del Servicio Secreto escuchó un disparo. Un oficial recibió un balazo en el pecho y su chaleco antibalas le salvó la vida. El agente desenfundó su arma y disparó varias veces contra Allen, quien cayó al suelo y sufrió heridas leves sin ser alcanzado por ningún proyectil. Finalmente, fue arrestado en el acto.

El fiscal general interino Todd Blanche indicó que las fuerzas del orden dispararon un total de cinco veces, aunque todavía se investiga si fue Allen o el agente quien hirió al oficial con el chaleco antibalas.

Trump, el vicepresidente JD Vance y varios miembros del gabinete fueron evacuados del salón de baile de inmediato. Ninguno resultó herido. Muchos de los presentes, según se aprecia en vídeos en redes sociales, reaccionaron de distintas maneras: algunos se tiraron debajo de las mesas, otros corrieron y algunos simplemente se quedaron en sus lugares disfrutando de la comida y bebida.

Conmoción en Torrance

En el vecindario donde Allen vivía con sus padres, la noticia fue genuinamente devastadora. Quienes lo conocían, según un reportaje de ABC7 Los Angeles, lo describían como un “joven tímido, inteligente y solitario”. Tenía una licenciatura en ingeniería mecánica del Caltech y una maestría en ciencias de la computación de la Universidad Estatal de California. Daba tutoría a estudiantes para los exámenes de ingreso universitario en C2 Education, donde había sido nombrado "Maestro del Mes" en 2024.

Sin embargo, la vida en línea de Allen era muy diferentes. Según ABC News, en una cuenta de Bluesky ahora eliminada compartía publicaciones condenando las políticas de Trump sobre Irán, Ucrania e ICE. En sus registros electorales figuraba como "sin preferencia de partido", aunque en 2024 donó un puñado de dólares a un súper PAC a favor de Kamala Harris.

Ahora Allen, quien llevaba una vida tranquila y relativamente normal hasta hace unos días, tuvo que comparecer ante un tribunal federal en Washington, ya vestido con el característico mono azul de prisión. Fue acusado formalmente de tres cargos: intento de asesinato del presidente de los Estados Unidos, un cargo que se castiga con cadena perpetua, transporte de armas de fuego en el comercio interestatal con intención de cometer un delito grave, y descarga de un arma durante un crimen violento.

La fiscal Jeanine Pirro anticipó que vendrán cargos adicionales. Allen no se declaró culpable ni inocente.