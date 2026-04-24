Un soldado involucrado en la captura de Maduro ganó $400 mil por apostar antes de la operación: ahora enfrenta cargos

Un muñeco de Nicolás Maduro desplegado frente a la corte neoyorkina donde se desarrollan sus comparecencias judiciales.John Lamparski/AFP.

Publicado por Andrés Ignacio Henríquez 23 de abril, 2026

El Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ) anunció este jueves la apertura de una acusación formal contra Gannon Ken Van Dyke, un soldado del Ejército de 38 años, por utilizar información clasificada para lucrar en mercados de predicción.

Van Dyke, destinado en Fort Bragg, Carolina del Norte, está acusado de aprovechar su acceso privilegiado a la planificación y ejecución de la Operación Absolute Resolve —la misión militar que resultó en la captura de Nicolás Maduro— para realizar apuestas millonarias en la plataforma Polymarket.

Según el DOJ, el militar realizó 13 apuestas entre diciembre de 2025 y enero de 2026. En todas ellas, apostó al "SÍ" en contratos relacionados con la presencia de fuerzas estadounidenses en Venezuela y la salida de Maduro del poder antes del 31 de enero.

Con una inversión inicial de aproximadamente 33.000 dólares, el soldado obtuvo una ganancia neta de 409.881 dólares.

"Nadie está por encima de la ley"



Las autoridades federales calificaron el acto como un caso grave de tráfico de información privilegiada que compromete la seguridad nacional. El Fiscal General Interino, Todd Blanche, subrayó la gravedad de utilizar secretos de Estado para el enriquecimiento personal.

“Nuestros hombres y mujeres de uniforme reciben información clasificada para cumplir su misión de la manera más segura y eficaz posible, y tienen prohibido utilizar esta información altamente sensible para beneficio financiero personal”, afirmó Blanche.

Por su parte, el Director del FBI, Kash Patel, envió un mensaje contundente a cualquier funcionario que considere mercantilizar su acceso a datos sensibles:

“Este FBI hará lo que sea necesario para defender la patria y salvaguardar los secretos de nuestra nación. Cualquier titular de una autorización de seguridad que piense en monetizar su acceso y conocimiento para beneficio personal será responsable ante la justicia”, aseguró.

El Fiscal Federal Jay Clayton añadió que Polymarket no es un refugio para el uso de información malversada. “El acusado presuntamente violó la confianza depositada en él por el Gobierno de los Estados Unidos", dijo. "Eso es claramente tráfico de información privilegiada y es ilegal bajo la ley federal”, sentenció.

El intento de encubrimiento y la reacción de Trump

Tras el éxito de la operación el 3 de enero, y ante los reportes de prensa sobre movimientos inusuales en las apuestas, Van Dyke intentó ocultar su rastro. Según el DOJ, envió sus ganancias a una bóveda de criptomonedas extranjera e intentó eliminar su cuenta de Polymarket, alegando falsamente que había perdido acceso a su correo electrónico.

El presidente Donald Trump se refirió al caso desde la Oficina Oval, comparando la conducta del soldado con uno de los escándalos más famosos del deporte estadounidense: el del beisbolista Pete Rose.

“Eso es como Pete Rose apostando por su propio equipo. Si hubiera apostado contra su equipo, eso no sería bueno”, comentó el mandatario.

Trump profundizó en su comparación señalando que, aunque Rose apostó a favor de su equipo, las reglas son claras. “A Pete Rose lo mantuvieron fuera del Salón de la Fama porque apostó por su propio equipo", indicó. "Lo investigaré”, añadió.

El presidente también reflexionó sobre el estado actual de la tecnología y las apuestas geopolíticas. “El mundo entero, desafortunadamente, se ha convertido en una especie de casino. No me gusta conceptualmente, pero es lo que es. Es un mundo loco”, concluyó.

Van Dyke enfrenta ahora cargos que incluyen fraude electrónico y fraude de productos básicos, con penas que podrían sumar décadas de prisión. El caso será procesado en el Distrito Sur de Nueva York por la Fuerza de Tarea contra el Fraude de Valores y Productos Básicos.