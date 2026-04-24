Tormentas severas en el noreste de Oklahoma: el riesgo es prolongado hasta el domingo

Publicado por Diane Hernández 24 de abril, 2026

Las fuertes tormentas registradas durante la noche del jueves en el noreste de Oklahoma marcan el inicio de un episodio de inestabilidad que podría extenderse durante varios días en gran parte del este del estado. Autoridades meteorológicas y equipos de seguimiento advierten sobre la posibilidad de múltiples rondas de tormentas hasta el domingo, algunas de ellas con potencial severo.

Durante la noche del jueves 23 de abril, se emitieron diversas alertas por tormentas eléctricas severas y tornados que afectaron no solo al noreste de Oklahoma, sino también a zonas del sureste de Kansas y el noroeste de Arkansas. Estas alertas se mantuvieron activas en distintos momentos de la madrugada, con vigencia en algunos casos hasta las 4:00 am, mientras que las advertencias por tornado se extendieron en áreas específicas hasta cerca de las 11:00 pm.

Impacto inicial y evolución de las tormentas

Las tormentas comenzaron a desarrollarse hacia última hora de la tarde del jueves, intensificándose durante la noche. En varios puntos se reportaron fenómenos severos, incluyendo:

Granizo de gran tamaño.

de gran tamaño. Ráfagas de viento dañinas que alcanzaron hasta 112 km/h.

dañinas que alcanzaron hasta 112 km/h. Tornados confirmados, como los observados cerca de Braman y al sur de Enid.

En particular, se emitieron alertas de tornado para múltiples condados, entre ellos Kay, Noble, Osage, Pawnee y Payne. Algunas de estas alertas expiraron antes de lo previsto, aunque el riesgo persistió durante varias horas debido a la evolución dinámica de las células tormentosas.

Además, extensas áreas del denominado "Green Country" quedaron bajo alertas de tormenta eléctrica severa, incluyendo condados como Tulsa, Rogers, Muskogee, Wagoner y Washington, entre otros.

Atención a los heridos en Enid tras el paso de tornados varios heridos cuyo número aún no ha sido confirmado.



Según Los equipos de emergencia trabajan en el Centro Médico Regional St. Mary’s tras los tornados del jueves, atendiendo acuyo número aún no ha sido confirmado.Según reportes locales , el hospital solicitó refuerzos de personal ante la llegada de pacientes, mientras agencias de emergencia de zonas cercanas colaboran en la respuesta. Las autoridades confirmaron al menos un traslado al hospital Integris en Enid, correspondiente a una persona con laceraciones en la pierna tras impactar contra una pared.

Situación actual y condiciones atmosféricas

De acuerdo con los meteorólogos, el sistema responsable de estas tormentas continuará desplazándose hacia el este durante la madrugada del viernes. Sin embargo, la situación atmosférica seguirá siendo propicia para la convección.

Un elemento clave será la presencia de un frente frío que se prevé quede prácticamente estacionario sobre la región el viernes. Este patrón favorecerá la regeneración de tormentas a lo largo del día y durante el fin de semana.

Pronóstico a corto plazo

El escenario previsto, según los pronósticos meteorológicos, indica:

Viernes : posible reactivación de tormentas, con aumento progresivo de la cobertura durante el día.

: posible reactivación de tormentas, con aumento progresivo de la cobertura durante el día. Sábado y domingo: nuevas rondas de tormentas, algunas potencialmente intensas, con riesgo acumulado de lluvias significativas.

Aunque el riesgo de tornados se mantiene relativamente bajo en comparación con otras amenazas, no se descarta la formación aislada de estos fenómenos. Las principales preocupaciones continúan siendo el granizo de gran tamaño, los vientos fuertes y las precipitaciones intensas en cortos periodos.