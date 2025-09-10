Violencia política izquierdista en los campus: los casos recientes más sonados

Publicado por Joaquín Núñez 10 de septiembre, 2025

Charlie Kirk murió tras recibir un disparo en el cuello mientras respondía preguntas de estudiantes en la Universidad del Valle de Utah. El presidente Donald Trump confirmó la noticia en su cuenta de Truth Social, donde pidió rezar por su familia. El hecho tuvo lugar en un contexto de marcada polarización política.

El ataque al podcaster y fundador de Turning Point USA se sumó a la lista de otros oradores conservadores que también fueron agredidos en instituciones educativas. Entre las otras personalidades que fueron agredidas en contextos similares están Charles Murray, Michael Knowles y Riley Gaines.

Charles Murray- 2017

El politólogo Charles Murray estaba dando un discurso en la Middlebury College (Vermont). Tras la interrupción del evento debido a un grupo de manifestantes, Murray y la profesora Allison Stanger fueron trasladados a otro sitio. En ese transcurso terminaron enfrentándose físicamente a los manifestantes. Como resultado, la profesora Stanger terminó con una contusión cerebral.

Se estima que entre 100 y 150 estudiantes participaron en la protesta.

Michael Knowles- 2019

El episodio que involucró al comentarista político tuvo lugar en abril del 2019, mientras daba una charla en la Universidad Misuri-Kansas City (UMKC). Allí, un estudiante enmascarado lo roció con una sustancia dudosa, que luego se determinó que era aceite de lavanda. El agresor fue arrestado y acusado de alteración del orden y asalto.

En aquel momento, Knowles lo calificó como “una advertencia para los conservadores en campus”.

Riley Gaines- 2023

La activista y nadadora fue agredida en la Universidad Estatal de San Francisco, mientras explicaba por qué los atletas transgénero no deberían competir en deportes femeninos. Gaines fue golpeada dos veces por un hombre y terminó refugiada en una de las aulas durante tres horas.

“Una persona me agredió físicamente. Me golpearon dos veces, ambas en el hombro y el segundo rozándome la cara. El resto de los manifestantes me tendieron una emboscada y me acorralaron antes de que pudiera escapar con la ayuda de la policía del campus”, le dijo la activista a CNN.

Riley Gaines y Olivia Krolczyk- 2025

Según relató Gaines, manifestantes arrojaron "heces humanas" para protestar en contra de un evento organizado por Turning Point USA en la Universidad de Washington en Seattle.