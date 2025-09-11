El asesinato de Charlie Kirk, el último episodio de la actual ola de violencia política

Publicado por Steven Richards 11 de septiembre, 2025

El asesinato del activista conservador y presentador de televisión Charlie Kirk en un discurso en Utah es el último incidente escalofriante de un problema creciente de violencia política en Estados Unidos.

El asesinato se produce después de dos atentados similares contra el entonces candidato Donald Trump durante la campaña presidencial de 2024. Al igual que el ahora presidente, Kirk estaba dirigiéndose a una multitud de simpatizantes en un acto de oratoria en el campus de la Universidad de Utah Valley. Kirk saltó a la fama como activista conservador por su misión de llevar el mensaje conservador a los estudiantes universitarios.

Pero el asesinato contra el cofundador de Turning Point USA no es un incidente aislado. La organización, que Kirk fundó en 2012 cuando sólo tenía 18 años para llevar su mensaje a los campus de todo el país, se ha enfrentado durante años a amenazas de grupos de extrema izquierda y a protestas violentas. Kirk también se había enfrentado a amenazas personales de al menos dos individuos, ambos acusados de amenazar con atacar a Kirk o a una de sus convenciones políticas.

La oferta de debatir de los conservadores era respondida regularmente con violencia

"Kirk y Turning Point han sido objetivados durante años por la izquierda con ataques violentos. En lugar de debatir con los miembros de TPUSA (que es la premisa de muchas de sus exhibiciones), los estudiantes han derribado las exhibiciones y han maltratado a sus compañeros por mantener puntos de vista opuestos", dijo el jurista Jonathan Turley en un post de X.

"Tales ataques están ocurriendo mientras algunos líderes están reforzando la retórica de la rabia en la izquierda, con la esperanza de montar la rabia de nuevo en el poder. Muchos de nosotros hemos estado advirtiendo sobre cómo la retórica de la rabia está alimentando la violencia política", valoró.

Poco después de que el presidente Trump volviera al poder, Turley - él mismo demócrata - advirtió de que era peligroso de que los demócratas estuvieran exacerbando la "retórica de la rabia" en un momento de crecientes tensiones en todo el país.

Los datos de las encuestas muestran que estas preocupaciones no son infundadas. El año pasado, casi un tercio de los estadounidenses encuestados -y alrededor de la mitad de los que se identifican como de centroizquierda- creían que el asesinato de ciertas figuras públicas estaba, al menos en cierta medida, justificado, informó The City Journal, citando una investigación del Network Contagion Research Institute.

El 38% de todos los encuestados, y el 55% de los que se identifican como de centroizquierda, dijeron que asesinar al presidente Trump estaría al menos algo justificado; el 31% de los encuestados, y el 48% de los de centroizquierda, dijeron lo mismo sobre Elon Musk, otra prominente figura conservadora.

Charlie Kirk fue blanco de ataques en varias ocasiones

Kirk y sus actos políticos han sido objeto de violentas protestas y amenazas en los últimos años. En parte debido a estas amenazas, Kirk viajaba a menudo con seguridad.

En 2022, un adolescente de Texas fue detenido tras amenazar en Internet con atacar una convención para jóvenes conservadores organizada por Turning Point de Kirk en Tampa, Florida. El hombre, Alejandro Richard Velásquez Gómez, fue declarado culpable y condenado el año pasado a cinco años de prisión por la amenaza. El primer día de la convención, según los investigadores, publicó en las redes sociales bajo el nombre de "Latino Zoomer" que el primer día de la convención sería "el día de la retribución, el día en que me vengaré de toda la humanidad", informó Associated Press.

Luego, en octubre, un profesor de instituto de Arizona fue detenido por amenazas en Internet contra Kirk y Donald Trump Jr. El sospechoso, Daniel Ashpes, envió un mensaje amenazador en respuesta a un sistema automatizado de mensajes masivos sobre el próximo evento de Kirk en Tempe, Arizona. A fecha de septiembre de 2025, no hay informes públicos que confirmen la resolución del caso legal.

Turning Point también se ha enfrentado a violentas protestas en actos celebrados en todo el país. En octubre de 2023, Kirk dijo que miembros del personal de su organización fueron atacados por "partidarios de Hamás" fuera de un acto en un suburbio de Chicago. Kirk dijo entonces en las redes sociales que "de camino a sus coches, [el personal de TPUSA] se encontró con partidarios de Hamás que les agredieron, les golpearon repetidamente, y les golpearon con un mástil de bandera antes de que la policía pudiera ponerles a salvo. Todos estos matones deben ser detenidos y acusados de delitos de odio". Nunca se efectuó ninguna detención.

Ese mismo año, un grupo de manifestantes violentos rompió cristales en un acto similar celebrado en la Universidad de California Davis. Dos personas que no eran estudiantes fueron detenidas, pero no por amenazas a Kirk. Los medios de comunicación locales informaron de que una de las personas detenidas fue acusada de delito menor de vandalismo y resistencia a la autoridad. La otra persona fue acusada de vandalismo, resistencia a la autoridad y amenazas a un agente de policía.

La plaga de violencia incubada por el anti-Trump "Bernie Bro" que preguntó dónde estaban los republicanos

El asesinato de Kirk y los ataques y amenazas a su organización forman parte de una tendencia creciente de violencia política que se ha recrudecido significativamente en los últimos años, empezando por el tiroteo en el softball del Congreso en 2017 y culminando en dos intentos de asesinato contra el entonces candidato Donald Trump durante las elecciones de 2024.

Aunque la violencia política en Estados Unidos no comenzó con el tiroteo en el softball del Congreso, ese suceso marcó el inicio de la reciente escalada.

En 2017, James T. Hodgkinson, de quien The New York Times informó que estaba "desquiciado por la elección de Donald Trump", se acercó a un campo de béisbol en Virginia, y tras deambular un rato, preguntando si los hombres que jugaban eran republicanos, abrió fuego contra los miembros del equipo de béisbol republicano del Congreso. El representante republicano Steve Scalise sufrió heridas de consideración, y se encontraba en estado crítico tras el asalto.

Según CBS News, Hodgkinson hizo una serie de publicaciones criticando al presidente Trump y expresando su apoyo al senador Bernie Sanders en su página de Facebook. Hodgkinson disparó a otras cuatro personas, entre ellas dos agentes de la Policía del Capitolio, antes de recibir él mismo un disparo y ser detenido. Murió más tarde por las heridas.

Después, en 2024, otros dos presuntos asesinos intentaron disparar al entonces candidato Donald Trump, expresidente y candidato republicano a la presidencia, durante una acalorada campaña.

El notable historial de los demócratas que hablan de violencia

Los intentos siguieron años de retórica cada vez más divisiva de los demócratas que incluyeron comparaciones de Trump con Hitler y acusaciones de extremismo, Just the News informó previamente.

Por ejemplo, en 2022, el entonces presidente Joe Biden tachó el movimiento Make America Great Again de Trump de "semifascismo". La vicepresidenta Kamala Harris bromeó una vez durante una entrevista con Ellen DeGeneres sobre matar a Trump, al exvicepresidente Mike Pence o al exfiscal general Jeff Sessions.

"Si tuvieras que quedarte atrapada en un ascensor con el presidente Trump, Mike Pence o Jeff Sessions, ¿Quién sería?" preguntó DeGeneres, a lo que una sonriente Harris respondió: "¿Uno de los dos tiene que salir vivo?" Al público de DeGeneres le encantó la respuesta, y Harris se unió a las risas con su ya famosa carcajada.

En noviembre de 2023, el representante Dan Goldman, republicano por Nueva York, dijo durante una aparición en el programa de MSNBC Inside with Jen Psaki, que Trump "es destructivo para nuestra democracia y hay que eliminarlo.".

El rechazo fue rápido y duro: "Como mínimo, Goldman debería ser investigado por el Servicio Secreto por esta amenaza", el presidente de Judicial Watch, Tom Fitton, comentó. En aquel momento, Charlie Kirk también publicó que "si un republicano saliera en televisión y dijera que hay que 'eliminar' a un candidato presidencial demócrata sería allanado por el FBI en cuestión de horas".

Goldman se disculpó posteriormente por su elección de palabras y aclaró que no abogaba por la violencia política.

Los anti-Trump hicieron algo más que hablar

El primer intento de asesinato contra el ahora presidente Trump, ocurrido durante un mitin de campaña en Butler, Pensilvania, el pasado mes de julio, casi le costó la vida cuando una bala disparada por el aspirante a asesino Thomas Crooks impactó en la oreja de Trump cuando se encontraba en el escenario.

Apenas unos meses después, un segundo aspirante a asesino, Ryan Routh, acechaba en el perímetro del Trump International Golf Course en Doral, Florida, con un rifle y la intención de asesinar al presidente. Fue detenido cuando el Servicio Secreto, que realizaba un rastreo rutinario, descubrió a Routh escondido entre los arbustos cerca de una valla.

Aunque no con tanta frecuencia, los demócratas también han sido blanco de la violencia. Poco después de los dos intentos de asesinato, un pirómano accedió a los terrenos de la histórica mansión del gobernador de Pennsylvania y lanzó un "artefacto incendiario" por la ventana a la sala del piano de la mansión, provocando el primer incendio mientras el gobernador demócrata del estado y su familia dormían en otro lugar de la casa.

El sospechoso, Cody Balmer, que se entregó tras el ataque, entró posteriormente en el comedor de la mansión rompiendo una ventana adyacente con su martillo y desplegó un segundo artefacto incendiario. Huyó del lugar rompiendo la puerta del comedor y abandonó la propiedad por donde había venido, escalando la valla, según mostró un informe de la Policía del Estado de Pensilvania.

Tras ser detenido por la policía, Balmer admitió "tener odio" hacia el gobernador Josh Shaprio en una entrevista con los investigadores. También dijo que, si se hubiera encontrado con Shapiro después de entrar en la residencia, "le habría golpeado con su martillo," se lee en la declaración jurada.

Tras el ataque a la residencia del gobernador, Balmer se identificó en una llamada al 911 y dijo que el señor Shapiro, que es judío, "necesita saber que no tomará parte en sus planes de lo que quiere hacer al pueblo palestino", según la orden de registro.

El gobernador y su familia resultaron ilesos en el ataque.

A principios de este año, dos legisladores del estado de Minnesota fueron víctimas de un atentado por motivos políticos. Melissa Hortmann, líder del grupo demócrata de la Cámara de Representantes, fue asesinada junto a su marido. Otro legislador y su cónyuge resultaron heridos en un ataque similar perpetrado por el mismo sospechoso, Vance Boelter. El gobernador de Minnesota, Tim Walz calificó el ataque como "un acto de violencia política selectiva".

La cultura del asesinato hace aceptable matar por motivos políticos, si se trata de la política correcta

La prevalencia de la violencia por motivos políticos también se ha extendido recientemente más allá de los atentados contra personalidades públicas. El mismo estudio del Network Contagion Research Institute descubrió una emergente "cultura del asesinato" en espacios digitales predominantemente de izquierdas, como Bluesky y Reddit. La subcultura justifica y glorifica la violencia política contra los partidarios de Trump y los conservadores en general.

Algunos de los usuarios de estas redes esgrimen el nombre de "Luigi" o utilizan el personaje del videojuego Luigi como apoyo codificado al acusado de asesinato del CEO de UnitedHealthCare, Brian Thompson, Luigi Mangione.

Desde el asesinato, Mangione ha alcanzado el estatus de héroe popular entre algunos izquierdistas radicales, que consideran aceptables -o incluso admirables- sus presuntas acciones.Taylor Lorenz, exreportera de The Washington Post y The New York Times, es una fangirl confesa de Mangione. The New York Post informó de que Taylor anteriormente dijo que sentía "alegría" por el asesinato de Thompson e intentó racionalizar las legiones de seguidores de Mangione.

Cuando CNN le preguntó por qué las mujeres apoyaban a Mangione, Lorenz dijo: "Sobre todo las mujeres se sienten como 'Oh, Dios mío, aquí está este hombre que es un revolucionario, que es famoso, guapo, joven, inteligente, una persona que parece un hombre moralmente bueno', lo cual es difícil de encontrar".

Además, dos tiroteos en escuelas fueron cometidos por sospechosos transexuales que aparentemente estaban motivados por sus ideologías políticas. El más reciente, el tiroteo de la Annunciation Catholic School a finales de agosto en Minneapolis, dejó dos estudiantes muertos y más de una docena de heridos después de que Robin Westman, un joven de 23 años que se identifica como transexual, atacó a estudiantes mientras asistían a una misa de vuelta al cole en la iglesia del mismo nombre.

Westman había publicado anteriormente contenido perturbador e incoherente en las redes sociales, incluidas imágenes de armas con las leyendas "Mata a Donald Trump" y "Bombardea India" escritas en ellas.

En 2023, un tirador atacó la Covenant School en Nashville, Tennessee. El FBI publicó recientemente nuevos documentos relacionados con la tiradora transexual Audrey Hale que mostraban que la tiradora nombraba al presidente Donald Trump en una "lista fantasiosa de asesinatos".

El gobernador de Utah, Spencer Cox, en una rueda de prensa para abordar el incidente en su estado, dijo que el asesinato de Charlie Kirk debe ser una oportunidad para que Estados Unidos reflexione y deje a un lado cualquier odio albergado hacia sus compatriotas para acabar con la plaga de la violencia política.

"Hemos tenido asesinatos políticos recientemente en Minnesota, tuvimos un intento de asesinato contra el gobernador de Pensilvania, y tuvimos un intento de asesinato contra un candidato presidencial y expresidente de Estados Unidos, y actual presidente de Estados Unidos", dijo el gobernador de Utah, Spencer Cox, en una rueda de prensa el miércoles en la que abordó el asesinato. "Nada de lo que diga puede unirnos como país, nada de lo que pueda decir ahora puede arreglar lo que está roto, nada de lo que pueda decir puede traer de vuelta a Charlie Kirk. Nuestros corazones están rotos. Estamos de luto con su esposa, sus hijos, su familia, sus amigos. Estamos de luto como nación".

Suplicó que si alguien "celebró aunque fuera un poco la noticia de este tiroteo", debería "mirarse en el espejo" y "ver si puede encontrar un ángel mejor en algún lugar".

"No me importa cuál sea su política, me importa que era estadounidense. Necesitamos desesperadamente a nuestro país. Necesitamos desesperadamente líderes en nuestro país, pero más que líderes, sólo necesitamos que cada persona de este país piense dónde estamos y dónde queremos estar, que nos preguntemos: ¿es esto? ¿Es esto lo que 250 años han provocado en nosotros?", preguntó Cox.

"Rezo para que no sea así. Rezo para que aquellos que odiaban lo que Charlie Kirk representaba dejen sus redes sociales y sus bolígrafos y recen por su familia, y para que todos nosotros, todos nosotros intentemos encontrar una manera de dejar de odiar a nuestros conciudadanos estadounidenses", dijo.

© Just The News