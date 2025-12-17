La Fiscalía de Los Ángeles acusa a Nick Reiner de asesinar a sus padres

Publicado por Emmanuel Alejandro Rondón 16 de diciembre, 2025

La Fiscalía del condado de Los Ángeles presentó este martes cargos formales por homicidio en primer grado contra Nick Reiner, de 32 años, por el asesinato de sus padres, el reconocido actor y director Rob Reiner y su esposa, Michele Singer Reiner, en un cruento crimen que ha conmocionado tanto a Hollywood como el resto del país.

El fiscal del condado, Nathan Hochman, dijo en una conferencia de prensa que Nick Reiner enfrenta dos cargos de asesinato en primer grado, además de circunstancias especiales por múltiples homicidios y una alegación adicional por el uso de un arma peligrosa, específicamente un cuchillo.

En caso de ser hallado culpable, estas agravantes podrían provocar una condena más severa contra Reiner hijo.

En la conferencia de prensa, además de Hochman, estaba el jefe del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD), Jim McDonnell, quien afirmó que “este caso es desgarrador y profundamente personal, no solo para la familia Reiner y sus seres queridos, sino para toda nuestra ciudad”.

Hochman, quien también calificó el caso como “profundamente trágico”, aseguró que su oficina actuará para llevar al responsable ante la justicia.

Hasta el momento, la Fiscalía no definió si solicitará la pena de muerte. El gobernador de California, Gavin Newsom, ordenó una moratoria a las ejecuciones capitales en 2019. Es decir, en el Golden State, la pena capital sigue siendo legal, pero no se está aplicando.

Las autoridades informaron que Rob Reiner, de 78 años, y Michele Singer Reiner, de 65, fueron encontraron muertos el domingo en su residencia del exclusivo barrio de Brentwood, al oeste de Los Ángeles, con aparentes heridas de arma blanca.

Horas después, Nick Reiner fue detenido en la zona de Exposition Park, cerca de la Universidad del Sur de California, a unos 22 kilómetros del lugar de los hechos. Según la policía, no opuso resistencia durante su arresto.

Reiner debía comparecer por primera vez ante un tribunal este martes, pero su abogado defensor, Alan Jackson —un litigante de alto perfil que ha representado a figuras como Harvey Weinstein— informó que su cliente no fue trasladado desde la cárcel por razones médicas, por lo que la audiencia inicial fue aplazada hasta el miércoles. Hasta el momento, Nick Reiner no ha presentado una declaración de culpabilidad y permanece detenido sin derecho a fianza.

Rob Reiner fue una figura central del cine y la televisión estadounidense durante décadas. Ganador del premio Emmy por la serie All in the Family, dirigió películas emblemáticas como When Harry Met Sally…, The Princess Bride, This Is Spinal Tap y A Few Good Men. Además de su trayectoria artística, fue un activo militante progresista y un importante donante del Partido Demócrata. Michele Singer Reiner, por su parte, fue fotógrafa, productora cinematográfica y también activista política. La pareja estuvo casada durante 36 años.

Las autoridades no han revelado un posible motivo del crimen y la investigación continúa en curso.