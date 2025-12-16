Anthony Geary, estrella de 'General Hospital', murió a los 78 años

Publicado por Williams Perdomo 16 de diciembre, 2025

Anthony Geary, conocido por interpretar a Luke Spencer en la popular serie dramática General Hospital, falleció en Ámsterdam el domingo. Tenía 78 años.

La muerte fue confirmada por su hermana Deann Geary y tuvo lugar pocos días después de una intervención quirúrgica. Además de Deann, le sobreviven su esposo, Claudio Gama, y otra hermana, Jana Geary Steele.

El actor encarnó de forma recurrente durante varias décadas a Luke, un personaje relacionado con la mafia, desde finales de los años setenta. Se trató de un rol complejo que le exigía combinar los rasgos más sombríos del personaje con otros más amables.

Al hablar sobre el papel, la estrella televisiva aseguró -en unas declaraciones recogidas por The New York Times- que “era una mezcla de emociones y direcciones, un pequeño icono del antiheroísmo de los 80, y en muchos sentidos representaba mucho de lo malo de la década”.