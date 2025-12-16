Voz media US Voz.us
Anthony Geary, estrella de 'General Hospital', murió a los 78 años

La muerte fue confirmada por su hermana Deann Geary y tuvo lugar pocos días después de una intervención quirúrgica.

Anthony GearyTODD WILLIAMSON/INVISION/AP / Cordon Press

Anthony Geary, conocido por interpretar a Luke Spencer en la popular serie dramática General Hospital, falleció en Ámsterdam el domingo. Tenía 78 años. 

La muerte fue confirmada por su hermana Deann Geary y tuvo lugar pocos días después de una intervención quirúrgica. Además de Deann, le sobreviven su esposo, Claudio Gama, y otra hermana, Jana Geary Steele.

El actor encarnó de forma recurrente durante varias décadas a Luke, un personaje relacionado con la mafia, desde finales de los años setenta. Se trató de un rol complejo que le exigía combinar los rasgos más sombríos del personaje con otros más amables.

Al hablar sobre el papel, la estrella televisiva aseguró -en unas declaraciones recogidas por The New York Times- que “era una mezcla de emociones y direcciones, un pequeño icono del antiheroísmo de los 80, y en muchos sentidos representaba mucho de lo malo de la década”. 

La carrera de Geary

De acuerdo con NYT, el actor participó también en docenas de producciones teatrales y ya era un actor de teatro consolidado antes de ser elegido para "General Hospital". Cambió su nombre a Anthony, tras iniciar su carrera en televisión. Uno de sus primeros papeles televisivos fue en un episodio de la primera temporada de All in the Family.

​Durante los años 70, Geary participó en diversos programas de televisión, entre ellos Mannix, Shaft y The Young and the Restless, antes de incorporarse a General Hospital.

