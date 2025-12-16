Anthony Geary, estrella de 'General Hospital', murió a los 78 años
La muerte fue confirmada por su hermana Deann Geary y tuvo lugar pocos días después de una intervención quirúrgica.
Anthony Geary, conocido por interpretar a Luke Spencer en la popular serie dramática General Hospital, falleció en Ámsterdam el domingo. Tenía 78 años.
La muerte fue confirmada por su hermana Deann Geary y tuvo lugar pocos días después de una intervención quirúrgica. Además de Deann, le sobreviven su esposo, Claudio Gama, y otra hermana, Jana Geary Steele.
Sociedad
Murió Abraham Quintanilla, el mánager y padre de Selena, a los 86 años
Diane Hernández
El actor encarnó de forma recurrente durante varias décadas a Luke, un personaje relacionado con la mafia, desde finales de los años setenta. Se trató de un rol complejo que le exigía combinar los rasgos más sombríos del personaje con otros más amables.
Al hablar sobre el papel, la estrella televisiva aseguró -en unas declaraciones recogidas por The New York Times- que “era una mezcla de emociones y direcciones, un pequeño icono del antiheroísmo de los 80, y en muchos sentidos representaba mucho de lo malo de la década”.
La carrera de Geary
Durante los años 70, Geary participó en diversos programas de televisión, entre ellos Mannix, Shaft y The Young and the Restless, antes de incorporarse a General Hospital.