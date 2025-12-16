El FBI intensifica la búsqueda con nuevas imágenes del sospechoso y una recompensa de $50.000
La policía difundió imágenes de una persona de interés mientras el FBI ofrece una recompensa de 50.000 dólares. Las víctimas mortales fueron identificadas como Ella Cook y Mukhammad Aziz Umurzokov, ambos estudiantes.
La búsqueda del autor del tiroteo masivo en la Universidad de Brown entró en su cuarto día. En las últimas horas, el Departamento de Policía de Providence y el FBI publicaron imágenes de una "persona de interés" para ayudar a identificarlo.
Dos personas fallecieron y otras nueve resultaron heridas en el ataque del sábado, ocurrido en un edificio donde se estaban realizando exámenes en el campus de la universidad en Providence, estado de Rhode Island.
Todas las víctimas eran estudiantes. De los nueve heridos, uno se encontraba en estado crítico, siete estaban en condición estable y uno ha sido dado de alta, según las autoridades.
Un sospechoso fue detenido poco después del ataque, pero luego liberado. Las autoridades aseguraron que al principio las pruebas apuntaban hacia el detenido, pero que luego la investigación comenzó a apuntar "en una dirección diferente".
El director del FBI, Kash Patel, aseguró entonces que habían detenido a una "persona de interés" gracias a la colaboración de la policía local. Patel publicó luego, con el detenido ya en libertad, que su buró continuaría asistiendo al Departamento de Policía de Providence.
"Seguiremos proporcionando todos los activos, recursos y personal necesarios para prestar apoyo", aseguró. "Hoy hemos enviado recursos y personal adicionales para ayudar a seguir pistas, peinar los barrios y recabar información".
El lunes, la Policía publicó varias imágenes de cámaras de seguridad en que se puede ver a un sospechoso. "Solicitamos la ayuda del público para identificar a una persona de interés en el incidente del sábado en la Universidad de Brown", aseguró junto con el pedido de enviarle toda otro video, fotografía o pista que ayudara a capturar al sospechoso:
El FBI ofreció una recompensa de hasta $50.000 por información que lleve a la identificación, arresto o juicio del atacante. "El sospechoso es descrito como un hombre, de aproximadamente 1,70 m de estatura y complexión robusta", informa el buró en su pedido público. También aseguró que probablemente esté armado y que debe ser considerado peligroso.
Desde Brown también pidieron a su personal y sus alumnos que "inmediatamente" entraran en contacto con las autoridades si estuvieron en la zona del ataque el viernes o sábado. "Incluso un detalle aparentemente incidental podría ser útil para las fuerzas del orden en sus esfuerzos por proteger a nuestra comunidad", señalaron.
¿Quiénes fueron las víctimas mortales del ataque?
Cook era estudiante de segundo año, pasaba los veranos trabajando en una heladería local, y era también vicepresidente de la asociación republicana College Republicans of America de la universidad.
"Ella era conocida por su valentía, audacia y bondad, cualidades que ponía al servicio de su sección y de sus compañeros de clase", aseguró el presidente de la organización, Martin Bertao. "Nuestras oraciones están con su familia, nuestros miembros de Brown y todo el campus mientras se recuperan de esta tragedia".
Figuras del partido a nivel nacional salieron a dar el pésame a Cook, desde el congresista Brandon Gill hasta la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.
Entre ellos también, el vicepresidente, JD Vance: "Se requiere una valentía especial para liderar una organización de conservadores en un campus de izquierda, y lamento mucho que nuestro país haya perdido a una de sus jóvenes promesas. Concédele el descanso eterno, Señor".
Mukhammad Aziz Umurzokov era originario de Uzbekistán. El embajador estadounidense en aquel país, Jonathan Henick, confirmó la identidad del estudiante y extendió "nuestras más sinceras condolencias" a sus allegados. "Lamentamos la pérdida de su brillante futuro".
En un GoFundMe, Samira Umurzokov, identificada como su hermana, lo identificó como "increíblemente amable, divertido e inteligente". "Tenía grandes sueños de convertirse en neurocirujano y ayudar a la gente. Sigue siendo el mayor ejemplo a seguir de mi familia en todos los aspectos", aseguró.