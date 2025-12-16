El FBI intensifica la búsqueda con nuevas imágenes del sospechoso y una recompensa de $50.000

Publicado por Víctor Mendoza 16 de diciembre, 2025

La búsqueda del autor del tiroteo masivo en la Universidad de Brown entró en su cuarto día. En las últimas horas, el Departamento de Policía de Providence y el FBI publicaron imágenes de una "persona de interés" para ayudar a identificarlo.

Dos personas fallecieron y otras nueve resultaron heridas en el ataque del sábado, ocurrido en un edificio donde se estaban realizando exámenes en el campus de la universidad en Providence, estado de Rhode Island.

Todas las víctimas eran estudiantes. De los nueve heridos, uno se encontraba en estado crítico, siete estaban en condición estable y uno ha sido dado de alta, según las autoridades.

Un sospechoso fue detenido poco después del ataque, pero luego liberado. Las autoridades aseguraron que al principio las pruebas apuntaban hacia el detenido, pero que luego la investigación comenzó a apuntar "en una dirección diferente".

El director del FBI, Kash Patel, aseguró entonces que habían detenido a una "persona de interés" gracias a la colaboración de la policía local. Patel publicó luego, con el detenido ya en libertad, que su buró continuaría asistiendo al Departamento de Policía de Providence.

"Seguiremos proporcionando todos los activos, recursos y personal necesarios para prestar apoyo", aseguró. "Hoy hemos enviado recursos y personal adicionales para ayudar a seguir pistas, peinar los barrios y recabar información".

El lunes, la Policía publicó varias imágenes de cámaras de seguridad en que se puede ver a un sospechoso. "Solicitamos la ayuda del público para identificar a una persona de interés en el incidente del sábado en la Universidad de Brown", aseguró junto con el pedido de enviarle toda otro video, fotografía o pista que ayudara a capturar al sospechoso:

El FBI ofreció una recompensa de hasta $50.000 por información que lleve a la identificación, arresto o juicio del atacante. "El sospechoso es descrito como un hombre, de aproximadamente 1,70 m de estatura y complexión robusta", informa el buró en su pedido público. También aseguró que probablemente esté armado y que debe ser considerado peligroso.

Desde Brown también pidieron a su personal y sus alumnos que "inmediatamente" entraran en contacto con las autoridades si estuvieron en la zona del ataque el viernes o sábado. "Incluso un detalle aparentemente incidental podría ser útil para las fuerzas del orden en sus esfuerzos por proteger a nuestra comunidad", señalaron.