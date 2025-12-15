La policía libera a la persona de interés en el tiroteo masivo de la Universidad de Brown

Un agente de policía camina por la Universidad Brown AFP .

15 de diciembre, 2025

La policía liberó el domingo por la noche a una persona de interés a la que había interrogado en relación con el tiroteo masivo en la Universidad de Brown, en el que murieron dos estudiantes y nueve resultaron heridos, afirmando que la investigación tomaba un "rumbo diferente".

La universidad confirmó en un comunicado la liberación de un hombre que la policía había detenido en un hotel de Rhode Island la madrugada del domingo.

"Las fuerzas del orden continúan investigando, y la policía local ha informado de que no cree que exista ninguna amenaza inmediata para Brown ni para la comunidad local", ha declarado la universidad de la Ivy League.

El fiscal general de Rhode Island, Peter Neronha, dijo a los periodistas el domingo por la noche que algunas pruebas "apuntaban" a la persona de interés, pero que ahora la investigación "apunta en una dirección diferente", según informó CBS News.

"Así que lo que eso significa es que esta persona de interés necesita ser liberada", dijo Neronha.

El jefe de policía de Providence, Oscar Pérez, dijo que la pista que siguió su departamento para detener a la persona no había dado resultado.

"No es un error, es así como funcionan las investigaciones", dijo.

Siete de las víctimas permanecen hospitalizadas en condición estable y una está en estado crítico, dijeron las autoridades. Una novena víctima fue dada de alta.

El tiroteo se produjo a última hora de la tarde del sábado mientras los estudiantes estudiaban para los exámenes finales en un edificio de ingeniería y física del campus.

