Voz media US Voz.us
Apple store Voz-media Play store Voz Media

El Senado de Texas aprueba el nuevo mapa electoral republicano

Los senadores votaron 18-11 tras más de ocho horas de debate. El gobernador de Texas, Greg Abbott, deberá ratificar el nuevo mapa para que entre en vigor.

Abbott en la RNC de 2024/ Patrick T. Fallon

Abbott en la RNC de 2024/ Patrick T. FallonAFP

Publicado por
Williams PerdomoAFP

Los senadores del estado de Texas aprobaron la mañana de este sábado un nuevo mapa electoral que podría darle hasta cinco escaños adicionales al Partido Republicano en la Cámara de Representantes federal.

Los senadores votaron divididos por línea partidaria 18-11 tras más de ocho horas de debate. El gobernador de Texas, Greg Abbott, deberá ratificar el nuevo mapa para que entre en vigor.

La iniciativa republicana modifica específicamente los distritos en zonas tradicionalmente demócratas como Austin, Dallas, Houston y el sur de Texas. Con ello, los republicanos aseguraron mayores oportunidades de extender su control en la Cámara.

Esta distribución de distritos con objetivos partidistas se denomina Gerrymandering y se ha convertido en una práctica habitual en Estados Unidos. De hecho, en California, el estado más poblado del país, los demócratas respondieron con la misma estrategia. El gobernador demócrata Gavin Newsom propuso un mapa californiano que daría a su partido hasta cinco escaños adicionales para socavar la iniciativa texana.

El jueves, la legislatura estatal de California aprobó ese plan por unanimidad, con una contundente mayoría en ambas cámaras, controladas por los demócratas.

California organiza un referéndum para noviembre

El legislativo de California, recordó AFP, aprobó también la organización de un referéndum en noviembre para consultar a los votantes si desean modificar temporalmente los límites de sus distritos electorales para las elecciones.

Recomendaciones

tracking