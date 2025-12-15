FEMA libera más de mil millones de dólares para Georgia: fondos clave para salud, reconstrucción y mitigación de desastres

Publicado por Diane Hernández 15 de diciembre, 2025

El Gobierno federal anunció una inyección histórica de más de mil millones de dólares en fondos de FEMA para Georgia, destinados a reforzar el sistema de salud, reconstruir infraestructura crítica y acelerar la recuperación tras desastres naturales como el huracán Helene y la tormenta tropical Debby.

El anuncio fue realizado por la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, en medio de los continuos reclamos políticos por supuestos retrasos en la entrega de ayuda.

Los recursos estarán disponibles a través de los programas de Asistencia Pública y Mitigación de Riesgos de FEMA, y beneficiarán directamente a comunidades locales, centros de atención médica, gobiernos municipales, cooperativas eléctricas y universidades en todo el estado, de acuerdo al comunicado.

"Esta inversión reparará y restaurará infraestructura pública crítica en todo Georgia, incluyendo escuelas, instalaciones de seguridad pública, servicios públicos y servicios comunitarios", afirmó Karen Evans, alta funcionaria en funciones de administradora de FEMA. "Las comunidades de Georgia se están reconstruyendo con mayor fuerza, y estas aprobaciones demuestran el compromiso de esta Administración con la eficiencia, la rendición de cuentas y la recuperación".

El mayor bloque de fondos: salud y respuesta a emergencias

Del total anunciado, 671 millones de dólares estarán destinados a medidas de protección de emergencia adoptadas por centros de atención médica de Georgia, principalmente como respuesta a la pandemia de COVID-19. Estos recursos cubrirán el empleo de enfermeras y personal clínico, tareas de desinfección, compra de equipos de protección personal (EPP) y suministros de prueba, fortaleciendo la capacidad del sistema sanitario estatal ante crisis prolongadas.

Otros 350 millones de dólares irán para la recuperación tras Helene y Debby

Otro eje central del paquete es la asignación de 350 millones de dólares para más de 140 proyectos de recuperación relacionados con los estragos causados por el huracán Helene y la tormenta tropical Debby, fenómenos que golpearon con fuerza al sudeste del país en septiembre de 2024.

El desglose ofrecido por la página oficial incluye:

140 millones de dólares para remoción de escombros en más de 20 jurisdicciones locales.

en más de 20 jurisdicciones locales. 179 millones de dólares para medidas de protección de emergencia adoptadas por gobiernos locales, cooperativas eléctricas y universidades.

17 millones de dólares para la reparación de carreteras , puentes y alcantarillas en más de 20 municipios.

, puentes y alcantarillas en más de 20 municipios. 6,3 millones de dólares para reparar edificios e instalaciones públicas en casi 30 comunidades.

2,6 millones de dólares para reparaciones de servicios públicos, incluidos postes, transformadores y líneas eléctricas, en dos ciudades y cuatro cooperativas eléctricas.

Mitigación y prevención: reducir el impacto de futuros desastres

FEMA también aprobó 1,8 millones de dólares en proyectos de mitigación de riesgos, con foco en la prevención de daños futuros. Entre ellos destacan:

1,2 millones de dólares para eliminar riesgos de inundaciones repetitivas en la ciudad de Richmond Hill.

229.000 dólares para la provisión de generadores en distintas zonas del estado, con el objetivo de garantizar servicios esenciales durante emergencias.

Un paso clave, pero no el final

Con más de mil millones de dólares finalmente habilitados, el gobierno federal busca acelerar la recuperación de Georgia y despejar dudas sobre demoras en la asistencia. Sin embargo, tanto autoridades estatales como legisladores advierten que las necesidades siguen superando los fondos disponibles, especialmente en comunidades rurales y zonas agrícolas.