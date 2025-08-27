Dos grupos de derechos civiles demandaron a Texas por el nuevo mapa electoral: "Tiene motivaciones raciales"

Publicado por Joaquín Núñez 26 de agosto, 2025

Dos grupos de derechos civiles presentaron una demanda contra del nuevo mapa electoral aprobado por Texas. Se trata de la Asociación Nacional para el Avance de las Personas de Color (NAACP) y el Comité de Abogados por los Derechos Civiles bajo la Ley, quienes argumentaron que el estado manipuló "racialmente" el proceso de redistribución de escaños para perjudicar a la comunidad afroamericana.

Luego de semanas de incertidumbre en torno a la votación final, los republicanos del Lone Star State lograron aprobar el nuevo mapa, que incluye cinco escaños adicionales de tendencia republicana. De cara a las elecciones de medio término, esto podría ayudar al GOP a mantener su mayoría en la Cámara de Representantes. Específicamente, la nueva iniciativa modifica los distritos en zonas tradicionalmente demócratas como Austin, Dallas, Houston y el sur del estado.

Del otro lado, los activistas demócratas criticaron la decisión del gobernador Greg Abbott. Incluso volaron fuera del estado para boicotear la votación. Con el mapa ya aprobado, dos grupos de derechos civiles presentaron una demanda conjunta para bloquearlo judicialmente.

De acuerdo con la demanda, el mapa viola la Sección 2 del Voting Rights Act de 1965, el cual prohíbe prácticas que discriminen a minorías raciales en el acceso al voto, incluso si la ley no fue redactada con intención explícita de discriminar.

"El estado de Texas solo tiene un 40 % de población blanca, pero los votantes blancos controlan más del 73 % de los escaños del Congreso del estado", expresó Derrick Johnson, presidente y director ejecutivo de la NAACP, a través de un comunicado.

"Es bastante obvio que el esfuerzo de Texas por redistribuir los distritos electorales a mitad de década, antes de las elecciones de mitad de mandato del próximo año, tiene motivaciones raciales. La intención del estado es reducir el número de miembros del Congreso que representan a las comunidades negras, y eso, en sí mismo, es inconstitucional", añadió.

A sus declaraciones se sumó Damon Hewitt, presidente y director ejecutivo del Comité de Abogados por los Derechos Civiles Bajo la Ley. Según su análisis, el mapa es “intencionadamente dañino” y “discriminatorio”.

“Los votantes negros y latinos de Texas merecen algo mejor. Tienen derecho, tanto legal como constitucionalmente, a una representación justa. Estos mapas hacen lo contrario y no deben mantenerse”, continuó.

Los demandantes esperan que la justicia bloquee el mapa, lo que daría lugar a apelaciones que podrían terminar en la Corte Suprema de Justicia.