La justicia alemana condena a cuatro ex directivos de Volkswagen por el 'Dieselgate'

Publicado por Diane Hernández 26 de mayo, 2025

La Justicia alemana condenó este lunes a cuatro ex directivos de Volkswagen por su participación en el escándalo de manipulación de emisiones "Dieselgate", según informó Bloomberg.

El caso, que ha causado revuelo en la industria automovilística mundial por una década, cuando el gigante automotriz admitió haber manipulado millones de vehículos diésel para trucar las pruebas de contaminación, emitió sentencia de prisión para dos de los cuatro empresarios que llevó a juicio, mientras los otros quedaron con arresto domiciliar.

El ex ejecutivo de VW Heinz-Jakob Neusser recibió una pena de prisión suspendida de un año y tres meses por parte del tribunal de la ciudad de Braunschweig, de acuerdo al medio. También el ex jefe de electrónica de accionamiento, identificado únicamente como Hanno J., fue condenado a dos años y siete meses de prisión.

La pena más severa, de cuatro años y seis meses, fue impuesta al ex jefe de desarrollo de motores diésel, Jens H., mientras que el cuarto acusado recibió una pena suspendida de un año y diez meses.

Martin Winterkorn sigue en espera para juicio debido a su estado de salud

El juicio separado contra el ex director general de Volkswagen, Martin Winterkorn, sigue en espera debido a su estado de salud, que su defensa considera como "delicado". El ex ejecutivo de la industria automotriz fue a juicio en septiembre antes de que el tribunal suspendiera nuevamente los procedimientos en octubre, cuando alegaron que no estaba en condiciones de testificar.

Los cuatro condenados este lunes, que están siendo juzgados desde 2021, inicialmente llegarían ante el tribunal junto con Winterkorn. Por la situación del exdirectivo, la justicia decidió dividir el proceso.

Otras empresas implicadas en el escándalo de emisiones

El ex ejecutivo de mayor rango que ha sido condenado en el escándalo hasta el momento es el ex CEO de Audi, Rupert Stadler. Fue multado y se le impuso una sentencia suspendida en 2023 después de admitir fraude por negligencia.

Demanda colectiva de 10 años Los indicios de este escándalo salieron a la luz en septiembre de 2015, cuando la Agencia de Protección Ambiental de EEUU (EPA) informó sobre manipulaciones en las pruebas de emisiones de los coches diésel. Según el documento de la entidad, la marca germana había empleado un dispositivo ilegal para alterar las emisiones en determinadas situaciones, como las pruebas de consumo y de homologación.



Cinco años después, el Tribunal de Justicia de la UE declaró ilegal el software empleado para manipular los valores. En mayo de 2020, el Supremo alemán dictaminó que los compradores de modelos de gasóleo manipulados de VW tenían derecho a una indemnización. Aparte de VW, las filiales Audi, Škoda y Porsche también se vieron afectadas por el escándalo de las emisiones, así como otras marcas.



En febrero, la Fiscalía francesa pidió que Volkswagen también afronte allí cargos por fraude agravado. Dijeron que casi un millón de clientes franceses tuvieron que pagar por servicios y reparaciones después de que se reveló la violación de las emisiones.

Volkswagen afirmó en un comunicado que "los procedimientos en el tribunal de Braunschweig son contra individuos" y que no tienen "consecuencias significativas para los casos ante los tribunales civiles en los que Volkswagen está involucrado" relacionados con el escándalo.