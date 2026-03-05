La Fed abre la puerta a los bancos de activos digitales con la aprobación de Kraken

Publicado por Diane Hernández 5 de marzo, 2026

El exchange de criptomonedas Kraken se ha convertido en la primera institución vinculada directamente a los activos digitales en recibir una cuenta maestra en la Reserva Federal, un paso que podría acelerar la convergencia entre el sistema financiero tradicional y la infraestructura basada en criptomonedas.

La aprobación, confirmada el 4 de marzo de 2026 tras más de cinco años de trámites regulatorios y revisiones operativas, permite a la empresa acceder directamente a los sistemas de pagos del banco central estadounidense. Esto significa que Kraken podrá procesar transferencias y liquidaciones sin depender de bancos intermediarios, lo que potencialmente reducirá costos y tiempos de operación para clientes institucionales y grandes operadores.

En un comunicado, Arjun Sethi, codirector ejecutivo de Kraken y de su empresa matriz Payward, describió la decisión como un momento clave para la evolución del sector. "Este hito marca la convergencia de la infraestructura cripto y los canales financieros soberanos", afirmó.

"Con una cuenta maestra de la Reserva Federal podemos operar no como un participante periférico en el sistema bancario estadounidense, sino como una institución financiera directamente conectada".

Qué significa una cuenta maestra de la Reserva Federal La cuenta maestra permite a una institución financiera mantener reservas directamente en el banco central y acceder a infraestructuras de liquidación como Fedwire, uno de los sistemas de pagos de alto valor más importantes del país.



Para Kraken, esto implica una conexión directa con el núcleo operativo del sistema financiero estadounidense, algo que hasta ahora estaba prácticamente restringido a bancos comerciales tradicionales.

El papel de Wyoming en este hito

Kraken opera bajo una figura regulatoria particular: es una Institución de Depósito de Propósito Especial (SPDI) autorizada por el estado de Wyoming. Este modelo bancario, creado específicamente para empresas vinculadas a activos digitales, exige que las entidades mantengan reservas líquidas equivalentes al 100 % o más de los depósitos fiduciarios de sus clientes.

A diferencia del sistema bancario convencional, donde las entidades no están obligadas a mantener reservas completas, las SPDIs funcionan bajo un esquema de reservas totales diseñado para minimizar riesgos y reforzar la confianza en el manejo de activos digitales.

El acceso concedido por la Fed tiene limitaciones

No obstante, el acceso concedido por la Reserva Federal tiene limitaciones. Aunque Kraken podrá agilizar depósitos y retiros y liquidar operaciones directamente en la infraestructura del banco central, la entidad no podrá recibir intereses sobre sus reservas ni acceder a la ventanilla de préstamos de emergencia de la Fed, herramientas disponibles para bancos tradicionales en situaciones de tensión financiera.

Para algunos defensores de la industria cripto, el paso representa un reconocimiento institucional del sector. La senadora republicana por Wyoming Cynthia Lummis, presidenta del Subcomité Bancario del Senado sobre Activos Digitales, celebró la decisión y destacó que valida el marco regulatorio que su estado ha impulsado durante los últimos años.

"La Reserva Federal ha reconocido lo que siempre he dicho: que una empresa de activos digitales puede equilibrar la innovación con una sólida gestión de riesgos", señaló en una declaración escrita.

El gobernador de Wyoming, Mark Gordon, también destacó la importancia del anuncio, afirmando que la aprobación demuestra el respaldo del sistema financiero federal a la legislación estatal diseñada para integrar las criptomonedas en el sistema bancario regulado.

"Capital mundial de las criptomonedas"

La decisión llega en un contexto político en el que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha expresado su intención de convertir al país en la "capital mundial de las criptomonedas", promoviendo un entorno más favorable para el desarrollo de la industria.

Más allá del impacto inmediato en las operaciones de Kraken, analistas del sector consideran que el acceso directo a la infraestructura del banco central podría sentar un precedente para otras instituciones de activos digitales que buscan integrarse de manera más profunda en el sistema financiero. De consolidarse esta tendencia, la frontera entre las finanzas tradicionales y el ecosistema cripto podría volverse cada vez más difusa, abriendo la puerta a nuevas formas de liquidación financiera, gestión de tesorería institucional y productos programables dentro de un marco regulado.