Austin: la Fiscalía no tomará medidas contra los tres agentes que detuvieron el tiroteo del domingo

El APD y el FBI investigan un tiroteo en Buford’s, en la 6th Street. AP / Cordon Press .

Publicado por Carlos Dominguez 5 de marzo, 2026

El vídeo de las cámaras corporales de los oficiales que detuvieron el tiroteo masivo fuera de Buford’s Backyard Beer Garden en Austin, Texas, está programado para ser publicado este jueves, según anunció el Departamento de Policía de Austin (APD).

El incidente ocurrió temprano el pasado domingo, cuando el sospechoso Ndiaga Diagne, ciudadano estadounidense naturalizado y nacido en Senegal, abrió fuego desde su vehículo y luego a pie, matando a tres personas e hiriendo al menos a otras trece.

Tres oficiales del APD respondieron rápidamente, confrontaron al sospechoso y lo mataron en el lugar.

Concluye la revisión del tiroteo

El fiscal del condado de Travis, José Garza, anunció el miércoles que no tomará acción contra los tres oficiales, y que no los presentará ante un gran jurado ni buscará cargos.

"Hoy, la Fiscalía del condado de Travis notificó al Departamento de Policía de Austin que ha concluido formalmente su revisión del tiroteo masivo en la 6th Street y que no tomará ninguna medida contra los tres agentes que detuvieron el ataque", señaló el comunicado.

En una nota previa, Garza señaló que "los oficiales detuvieron el tiroteo" y los calificó de "héroes", desmintiendo así los rumores difundidos en redes sociales sobre posibles cargos en su contra.

¿Reforma judicial o persecución a los agentes?

De acuerdo con una directriz emitida por la oficina de Garza en 2021, cualquier tiroteo en el que intervinieran agentes debía ser sometido a la consideración de un gran jurado.

El presidente de la Asociación de Policía de Austin, Michael Bullock, dijo a Fox News Digital: "La realidad es que los agentes del APD tienen más miedo de que el fiscal los señale a ellos que de que un hombre armado les dispare".

Por su parte, Doug O’Connell, abogado de los agentes de Austin, dijo a Fox que la política de 2021 se adoptó por indicación del Wren Collective, un grupo de reforma judicial que, según el medio, financia a fiscales progresistas.

"Cuando nuestro actual fiscal del distrito asumió el cargo hace unos seis años, instauró esta política por indicación del Wren Collective, y ha estado vigente desde entonces. Todos los tiroteos que involucraban a agentes se han presentado ante el gran jurado", dijo el abogado. "La ley no lo exige; es simplemente una decisión política que él adoptó siguiendo las directrices del Wren Collective".

Bullock dijo a Fox que Wren Collective ha presionado recientemente "para aumentar el número de imputaciones contra agentes, algo que solo puede lograrse a través de un gran jurado".