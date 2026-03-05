Britney Spears fue detenida en California bajo sospecha de manejar alcoholizada

Publicado por Virginia Martínez 5 de marzo, 2026

La princesa del pop, Britney Spears, fue detenida la noche del miércoles por la policía en California bajo sospecha de manejar intoxicada, informaron medios locales.

Spears fue arrestada a las 21h28 locales del miércoles en el condado de Ventura, en el que reside la intérprete de Oops!... I Did It Again, y fichada en la madrugada del jueves, de acuerdo con los archivos oficiales que cita la AFP.

La cantante de 44 años fue liberada en la mañana de este jueves, y tendrá que comparecer ante la justicia el 4 de mayo para responder por el caso.

Spears estaba sola y cerca de su casa en el vecindario de Thousand Oaks, a unos 65 kilómetros de Los Ángeles, cuando fue detenida, detalló el portal TMZ citando fuentes policiales.

Cuentas desactivadas y nuevos cargos

El portal especializado agregó que la policía de carreteras trasladó a la cantante a un hospital para determinar el nivel de alcohol en la sangre.

La cuenta de Instagram de la cantante, en la cual publica regularmente videos bailando que en algunas ocasiones han encendido las alarmas sobre su estado emocional, fue desactivada.