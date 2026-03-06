"Queremos fronteras seguras y territorios soberanos": Hegseth inauguró la primera Conferencia de las Américas contra los Cárteles

Publicado por Joaquín Núñez 5 de marzo, 2026

Pete Hegseth habló en la primera edición de la Conferencia de las Américas contra los Cárteles. El evento tuvo lugar en la sede del Comando Sur de Estados Unidos en Doral, Florida, donde el secretario de Guerra y altos funcionarios del Pentágono expusieron sobre la importancia de la 'Doctrina Donroe', así como también sobre la necesidad de que el hemisferio occidental sea una región de naciones fuertes y soberanas.

En cuanto a la Conferencia de las Américas contra los Cárteles, se trata de una nueva iniciativa de seguridad regional organizada por la Administración Trump para coordinar a los países del hemisferio occidental en la lucha contra el crimen organizado transnacional, especialmente los cárteles del narcotráfico.

Al evento asistieron ministros de Defensa, jefes militares y altos funcionarios de seguridad de 17 países, entre ellos Argentina, Honduras y República Dominicana. Algunos actores importantes del continente, como México, Brasil y Colombia, decidieron no enviar delegaciones.

"Hoy, unos 200 años después, seguimos maravillándonos ante la sabiduría de la declaración del presidente Monroe. Al igual que ustedes, queremos fronteras y territorios soberanos que sean seguros; queremos acceso sin restricciones a terrenos y comercios clave para que nuestras naciones puedan industrializarse; y queremos evitar que potencias externas amenacen nuestra paz e independencia en nuestra vecindad compartida", afirmó Hegseth.

Además, el secretario de Guerra remarcó que la Casa Blanca se encuentra persiguiendo fuertemente el tráfico de drogas y la trata de personas en el continente.

"Estados Unidos está preparado para hacer frente a estas amenazas y pasar a la ofensiva por su cuenta, si es necesario. Sin embargo, nuestra preferencia, y el objetivo de esta conferencia, es que, en interés de este [hemisferio], lo hagamos todos juntos; con ustedes, con nuestros vecinos y con nuestros aliados que están deseosos, dispuestos y capacitados para hacerlo", añadió.

"La defensa hemisférica forma parte de la defensa nacional de Estados Unidos"

Otro de los oradores del evento fue Joseph Humire, subsecretario de Guerra para la Defensa Nacional y Asuntos de Seguridad de las Américas, quien aseguró que Donald Trump y Pete Hegseth entienden lo que muchos antes de ellos no entendieron, que "las Américas son una extensión de la defensa nacional de Estados Unidos".

"Y esta afirmación se refleja ahora en la política estadounidense a través de la estrategia de seguridad nacional de 2025 y la estrategia de defensa nacional de 2026, que sitúan correctamente a América como una prioridad regional. Piensen en dónde estábamos hace poco más de un año. Los que me conocen saben que llevo más de veinte años trabajando y estudiando cuestiones regionales. Por eso puedo afirmar con seguridad que, en 2024, antes de la llegada del presidente Trump, nunca había visto a las Américas en peor situación", expresó Humire.

En adición, el funcionario subrayó la estrategia disuasoria que está llevando a cabo la Administración Trump: "La interdicción, aunque necesaria, no es disuasión. El diálogo, aunque útil, no es disuasión. No controlar sus prisiones, sus fronteras o sus aguas no es disuasión. Pasar a la ofensiva es disuasión. La 'Operación Lanza del Sur' demuestra que la disuasión consiste en tomar medidas letales y audaces, y nuestro objetivo es que todos los socios presentes hoy en esta sala comiencen a liderar operaciones ofensivas centradas en la disuasión contra sus cárteles".