Irán asegura que está preparado para una invasión terrestre y advierte que EEUU enfrentaría un “desastre”

Publicado por Sabrina Martin 5 de marzo, 2026

El ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, afirmó este jueves que el régimen iraní está preparado para enfrentar a tropas estadounidenses si Washington decide desplegarlas en el país, una posibilidad que la Administración del presidente Donald Trump no ha descartado en medio de la creciente crisis en Medio Oriente.

En una entrevista con NBC Nightly News, el jefe de la diplomacia iraní aseguró que su país puede enfrentarse a una intervención militar estadounidense. “Podemos enfrentarlos, y sería un gran desastre para ellos”, dijo. El funcionario añadió que Irán se ha preparado para “cualquier escenario, cualquier eventualidad, cualquier posibilidad”.

Teherán rechaza negociar o pedir un alto el fuego

Araghchi también dejó claro que el régimen iraní no está buscando un alto el fuego ni pretende retomar conversaciones con Estados Unidos en este momento.

El canciller afirmó que las rondas de negociaciones previas sobre el programa nuclear iraní terminaron en medio de acciones militares, lo que —según su versión— llevó a Teherán a descartar nuevos diálogos con Washington.

“Negociamos con ellos dos veces, y cada vez nos atacaron en medio de las negociaciones. Así que no hay ninguna solicitud de alto el fuego por nuestra parte, ni ninguna solicitud de negociación con Estados Unidos por nuestra parte”, afirmó.

Representantes de ambos países se reunieron por última vez el 26 de febrero para discutir un posible acuerdo nuclear revisado. Menos de 48 horas después, el ejército estadounidense lanzó una ofensiva militar denominada Operación Furia Épica.