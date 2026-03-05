Trump destituyó a la secretaria de Seguridad Nacional Kristi Noem

Publicado por Williams Perdomo 5 de marzo, 2026

El presidente Donald Trump informó sobre la destitución de la secretaria de Seguridad Nacional Kristi Noem. El republicano explicó que el senador Markwayne Mullin asumirá el cargo.

"Me complace anunciar que el muy respetado senador de Estados Unidos por el gran estado de Oklahoma, Markwayne Mullin, se convertirá en secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS), con efecto a partir del 31 de marzo de 2026", escribió el presidente en Truth Social.

"Tras 10 años en la Cámara de Representantes de Estados Unidos y 3 en el Senado, Markwayne ha hecho un trabajo extraordinario representando al maravilloso pueblo de Oklahoma, donde gané los 77 de 77 condados en 2016, 2020 y 2024", agregó.

El mandatario sostuvo que "Markwayne trabajará incansablemente para mantener segura nuestra frontera, detener el crimen de los migrantes, a los asesinos y otros criminales que intentan entrar ilegalmente a nuestro país, acabar con la plaga de las drogas ilegales y HACER QUE ESTADOS UNIDOS SEA SEGURO OTRA VEZ".