Hegseth señala que los ataques contra presuntas narcolanchas han intimidado a los traficantes

Publicado por Víctor Mendoza 5 de marzo, 2026

(AFP) La campaña para destruir presuntas embarcaciones de narcotraficantes ha sido tan exitosa que ya escasean los objetivos, afirmó este jueves el jefe del Pentágono, Pete Hegseth, ante líderes militares de 18 países americanos reunidos en Doral (Florida), a quienes pidió "pasar al ataque contra los narcoterroristas".

Estados Unidos comenzó a atacar lanchas en el Caribe y el Pacífico oriental a principios de septiembre y desde entonces ha matado a 150 presuntos narcotraficantes.

"El mes pasado, estuvimos varias semanas sin atacar ni una sola embarcación. ¿Por qué? Pues porque no encontrábamos suficientes barcos que hundir", dijo Hegseth durante un encuentro contra el narcotráfico celebrado con invitados de 18 países del continente.

"Y ese es precisamente el objetivo: establecer disuasión frente a los narcoterroristas que han podido traficar casi sin obstáculos", añadió.

El secretario de Guerra aprovechó la conferencia para animar a los países presentes a cooperar con Estados Unidos en la lucha contra los cárteles.

"En sus países, muchos líderes aceptaron el statu quo para coexistir con el narcoterrorismo, o apostaron por un enfoque exclusivamente policial que no logró disuadir ni desmantelar las amenazas", declaró desde la sede del Comando Sur de Estados Unidos.

"Lo mismo ocurrió en nuestro país con la administración anterior y el resultado de esa negligencia colectiva fue fatal. Más de un millón de estadounidenses murieron por el fentanilo, la cocaína y otras drogas", agregó.

Hegseth aseguró que el presidente Donald Trump había logrado "detener la invasión de los cárteles y otros actores criminales" en su frontera sur.

"Ustedes también pueden y deben pasar a la ofensiva contra los narcoterroristas", declaró.

Washington ha desplegado una importante fuerza naval en el Caribe, donde ha atacado lanchas narcotraficantes, confiscado petroleros y capturado al dictador venezolano Nicolás Maduro, trasladado a Nueva York para ser juzgado por narcotráfico.