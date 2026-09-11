Trump recuerda a las víctimas del 11-S y reivindica la unidad nacional: "Nunca, jamás olvidaremos. Por eso luchamos hoy"

Publicado por Carlos Dominguez 11 de septiembre, 2026

El presidente Donald Trump conmemoró este viernes en el Pentágono el 25.º aniversario de los atentados del 11 de septiembre de 2001, en una ceremonia dedicada a las víctimas, los familiares, los bomberos, policías, personal sanitario y militares que respondieron a los ataques.

El 11 de septiembre de 2001, 19 terroristas de Al Qaeda secuestraron cuatro aviones. Dos fueron estrellados contra las Torres Gemelas, otro impactó contra el Pentágono y el cuarto cayó en Shanksville, Pensilvania, después de que los pasajeros intentaran recuperar el control de la aeronave. Casi 3.000 personas murieron en los ataques y sus consecuencias inmediatas.

Trump: "Todos éramos neoyorquinos aquel día"

El presidente describió el 11-S como un momento que mostró "el terrible poder del odio", pero también “el poder aún mayor del espíritu estadounidense para resistir y prevalecer”. Trump aseguró que Estados Unidos es ahora “más fuerte que nunca” y que las generaciones futuras seguirán honrando a los héroes de aquella jornada.

Trump centró buena parte de su discurso en la unidad que siguió a los atentados. "Todos éramos neoyorquinos aquel día. Todos éramos familia", afirmó al recordar la reacción de los estadounidenses tras el ataque.

"Hoy renovamos el juramento sagrado que hicimos por primera vez en sus nombres (de las víctimas, ndlr) hace un cuarto de siglo. Nunca, jamás olvidaremos. Por eso luchamos hoy", dijo Trump en la ceremonia en Washington.

El mandatario también pidió educar a las nuevas generaciones en el patriotismo y la confianza en el país. “Podemos enseñar a nuestros hijos que su país es bueno, que sus padres son valientes y que nuestra bandera es un símbolo de justicia y libertad”, señaló. "No tenemos opción. Solo puede haber victoria. Luchamos con fuerza. Luchamos para ganar", añadió.

El vínculo con el régimen iraní

Aunque el discurso estuvo dedicado principalmente a la memoria de las víctimas, Trump conectó el legado del 11-S con la actual política exterior de su Administración. El presidente elogió a los militares desplegados en el extranjero y afirmó que trabajan para impedir que el régimen iraní desarrolle un arma nuclear.

“Saludamos a los militares que trabajan ahora mismo para garantizar que el principal patrocinador del terrorismo en el mundo —la República Islámica de Irán— nunca tenga un arma nuclear”, declaró.

Por su parte, el secretario de Guerra, Pete Hegseth, sostuvo que la lucha contra el yihadismo no se ha cerrado y que hoy el frente está en Irán. “La lucha contra el mal continuó, y continúa ahora”, afirmó, al presentar al régimen iraní como una amenaza persistente para Estados Unidos.

"Todavía hay enemigos que nos odian. Cada día, los enemigos conspiran para doblegar nuestro poderío y matar a nuestros ciudadanos", dijo. Entre esos enemigos hay "terroristas islámicos en el extranjero y en nuestro propio país", añadió.

"En los últimos seis meses, hemos arrasado con el patrocinador estatal del terrorismo más prolífico del mundo" aseguró en alusión a Irán.

Homenajes en Nueva York y Shanksville

Trump participó en la ceremonia del Pentágono, donde murieron 184 personas después de que los terroristas estrellaran el vuelo 77 de American Airlines contra el edificio. El vicepresidente JD Vance acudió en su lugar al acto conmemorativo de Ground Zero, en Nueva York.

Los expresidentes Barack Obama, George W. Bush, Bill Clinton y Joe Biden asistieron también al homenaje en Nueva York. La presencia conjunta de los cuatro antiguos presidentes subrayó el carácter nacional y no partidista de la conmemoración.