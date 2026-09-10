Veinticinco años después: las advertencias siguen vigentes

10 de septiembre, 2026

Mañana se cumplen 25 años de los atentados del 11 de Septiembre de 2001, que sacudieron la complacencia de Estados Unidos y cambiaron el rumbo del mundo. Un cuarto de siglo después, vale la pena recordar que las señales de alerta no pasaron desapercibidas en los años —e incluso en las horas— previos a ese día.

Aquella mañana, los aviones secuestrados se estrellaron contra World Trade Center, el Pentágono y un campo de Pensilvania (un vuelo que se vio obligado a aterrizar y que, según se cree, se dirigía a Washington, D.C.). Los lectores de The Washington Times se encontraron con un artículo que comenzaba con una pregunta que, en cuestión de horas, dejaría de ser teórica: imagina un restaurante muy concurrido en Times Square, en Manhattan, reducido a escombros por la bomba de un terrorista. ¿Exigirían los estadounidenses una respuesta inmediata y contundente para prevenir el próximo atentado, o preferirían cruzarse de brazos para no perpetuar un "ciclo de violencia"?

La respuesta era obvia. También lo fue la respuesta del público. La columna informaba sobre una encuesta bipartidista que la American Middle East Information Network (AMEIN) —una organización fundada por este autor— había encargado apenas unas semanas antes. El 73% de los estadounidenses afirmó que Israel, cuando tuviera pruebas de que se estaba planeando un atentado suicida u otro ataque contra sus ciudadanos, estaría justificado al intentar matar a un terrorista. La mayoría describió los ataques palestinos como terrorismo o guerra, no como "resistencia". Según la encuesta, los estadounidenses entendían una distinción que demasiadas páginas editoriales preferían evitar abordar: eliminar a quienes matarían, antes de que mataran, es legítima defensa racional.

El artículo iba más allá. Mencionaba el atentado suicida contra el USS Cole, que estuvo a punto de hundir el buque de guerra. Argumentaba que una nación sitiada tiene derecho a usar la fuerza para proteger a su pueblo —y que Washington debería tratar la lucha de Israel contra el terrorismo como Estados Unidos trataría la suya propia. La encuesta reveló que dos tercios de los estadounidenses estaban de acuerdo.

Esa columna se escribió, editó y compuso antes de que el primer avión del 11-S despegara del aeropuerto Logan de Boston. Se publicó en papel el 11 de septiembre de 2001. La fecha que figuraba en la página y la del calendario coincidían. La historia proporcionó el acontecimiento que nadie de los que maquetaron esa página podría haber conocido, pero que ya temían.

No se trata de afirmar que un artículo de opinión predijera el método o la hora del atentado. Lo que sí hizo el artículo —y lo que varios analistas, investigadores y ciudadanos particulares habían estado intentando hacer en los años anteriores— fue insistir en que el terrorismo islámico radical no era una disputa lejana entre los hijos de otros. Se trataba de una campaña de terror contra la población civil, ya visible en Nairobi, Dar es Salaam, Adén y en los cafés y autobuses de Israel. No se limitaría al extranjero por cortesía hacia los ideales estadounidenses.

En los años previos a 2001, invertí recursos privados en ese tipo de análisis: encuestas, investigaciones y debates públicos destinados a forzar que se escuchara una conclusión incómoda. En vísperas del 11 de septiembre, este trabajo advertía de que la amenaza del fundamentalismo islámico radical contra Estados Unidos era real y creciente. Era una de varias voces. La mayoría fueron tratadas como ruido de fondo.

Ahora sabemos, con la cruel claridad que da la retrospectiva, lo acertadas que eran aquellas advertencias. Casi 3.000 personas fueron asesinadas. Los aeropuertos, las guerras, los servicios de inteligencia y la sensación de seguridad de los estadounidenses en su propio país quedaron transformados. Incluso antes de que se calmara la situación, el país se preguntó cómo había podido producirse un fracaso tan catastrófico en materia de inteligencia y política. Parte de la respuesta es tan antigua como Pearl Harbor en la mañana del 7 de diciembre de 1941: algunas personas sí vieron venir el peligro. Sus evaluaciones nunca se tradujeron en medidas preventivas.

Veinticinco años son tiempo suficiente para extraer algunas lecciones que siguen siendo válidas.

La primera es la humildad. Un buen análisis —bien financiado, claramente argumentado, incluso publicado en la portada de un periódico nacional la misma mañana en que se produce el ataque— puede seguir pasando desapercibido si no existe la voluntad política de transmitirlo a quienes pueden actuar. La información no es lo mismo que la urgencia.

La segunda es la responsabilidad. Quienes elaboran evaluaciones serias de amenazas, ya sea sobre terrorismo, vulnerabilidad cibernética, riesgo biológico o el próximo instrumento de daño masivo al que aún no hemos puesto nombre, merecen ser escuchados antes del desastre, no una placa conmemorativa después de este. Una sociedad libre no está obligada a escuchar a todos los alarmistas. Pero sí debe escuchar a los que se toman el asunto en serio.

La tercera es la claridad moral. El artículo trazó una línea que los estadounidenses reconocieron instintivamente: los civiles bajo fuego no están obligados a esperar a que el terrorista ya haya elegido el restaurante. Esa línea se ha debatido durante toda una generación. No ha dejado de ser cierta. Una nación que no puede pronunciar la palabra "terrorismo" cuando los hechos lo exigen no detendrá a tiempo el próximo atentado.

Esas lecciones no son reliquias de 2001. Son una advertencia sobre lo que está por venir.

El asunto pendiente más peligroso de la era posterior al 11-S es Irán. Durante una generación, el régimen de Teherán ha armado, entrenado y financiado a sus aliados —Hezbolá, Hamás, la Yihad Islámica Palestina y los hutíes—, al tiempo que ha perseguido la única capacidad que haría que sus amenazas fueran irreversibles. Un Irán nuclear no solo pondría en peligro a Israel. Sometería a las ciudades estadounidenses, a las fuerzas estadounidenses y a las rutas energéticas del mundo a una forma de chantaje que ningún régimen de sanciones ha logrado jamais revertir.

El presidente Donald Trump ha tenido razón al considerar ese resultado intolerable. Su postura ha sido coherente y clara: Irán no puede tener un arma nuclear —de ninguna manera, forma ni modo alguno. Eso no es un eslogan. Es la condición mínima para la seguridad estadounidense en este siglo. La diplomacia que gana tiempo para el enriquecimiento no es una estrategia. La ambigüedad no es una fortaleza. La lección del 11 de septiembre es que el coste de esperar a que las "pruebas contundentes" se conviertan en una catástrofe es un coste que un país libre debería negarse a pagar dos veces.

Al conmemorar este aniversario, el homenaje que se les debe a los fallecidos no es solo el recuerdo. Es la vigilancia. Hace un cuarto de siglo, se destinaron recursos a identificar una amenaza que generaba advertencias que muchos preferían no escuchar. No se les prestó atención. No podemos permitirnos cometer ese error estratégico por segunda vez —ni frente a los enemigos que ya conocemos, ni frente a un Irán con armas nucleares que aún estamos a tiempo de impedir.

©Gatestone Institute