¿Un cálculo electoral riesgoso hacia las legislativas? La estrategia de la Casa Blanca sobre el crudo venezolano enfrenta duras críticas

El secretario de energía, Chris Wright, junto a la presidenta del régimen chavista interino, Delcy Rodríguez, durante su reciente visita a Caracas.Juan BARRETO / AFP.

Publicado por Andrés Ignacio Henríquez 10 de septiembre, 2026

Un reporte elaborado desde Washington por el periodista David Alandete detalla la honda preocupación existente en los pasillos de la Casa Blanca por el impacto político y electoral que está generando el reciente acuerdo energético pactado con la representación del régimen venezolano, una maniobra orientada a incidir en el mercado petrolero que ha despertado fuertes críticas en el exilio hispano y en sectores del propio Congreso.

El informe revela que dentro de la administración Trump se reconoce que se minusvaloró la reacción pública hacia los intermediarios involucrados en la gestación del pacto.

La inclusión Alejandro Betancourt López, vinculado en el pasado a contratos con el chavismo, ha generado reparos, sobre todo al haber sido señalado en investigaciones judiciales en Estados Unidos por presuntas irregularidades en el sistema financiero, un factor que complica el relato de la diplomacia norteamericana.

Trabas jurídicas y una inusual vía de participación estatal

La implementación práctica del acuerdo petrolero tropieza con importantes vacíos legales dentro de la propia burocracia federal.

De acuerdo con las fuentes consultadas en el Pentágono y la Casa Blanca, la administración evalúa fórmulas para que el propio gobierno de Estados Unidos adquiera una participación del 35% en una compañía privada creada para la explotación de recursos energéticos en Venezuela.

Sin embargo, los equipos legales de las agencias gubernamentales aún no han logrado articular un mecanismo jurídico claro que respalde una inversión estatal de esa naturaleza en una entidad corporativa privada.

Esta cautela institucional coincide con la reticencia de las grandes empresas petroleras privadas estadounidenses, las cuales han avanzado con extrema prudencia ante la falta de seguridad jurídica y la ausencia de legitimidad del marco institucional venezolano.

Viraje en la política migratoria y tensión con el liderazgo opositor

La tensión en torno al tema energético ha corrido en paralelo con un endurecimiento en las resoluciones de las cortes de inmigración dependientes del Departamento de Justicia.

Recientemente, tribunales migratorios han comenzado a denegar solicitudes de asilo argumentando que la extracción de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero alteró sustancialmente las condiciones en el país, posibilitando el retorno de los solicitantes, a pesar de que persisten denuncias sobre violaciones a los derechos humanos y la permanencia de numerosos presos políticos.

En el plano diplomático, el pronunciamiento cauteloso de la líder opositora María Corina Machado —quien enfatizó que cualquier acuerdo debe suscribirse bajo el estricto respeto al Estado de Derecho— fue recibido con un prolongado hermetismo en Washington.

Las fuentes señalan que las prioridades de la oposición venezolana, enfocadas en la democratización y en procesos electorales transparentes, comienzan a distanciarse de la agenda de la Casa Blanca, orientada primordialmente hacia la estabilidad del precio del crudo y la seguridad nacional ante el complejo escenario en Medio Oriente.

El costo electoral ante comicios clave y el relevo de portavoces

El viraje estratégico de la Casa Blanca no solo genera inquietud en el ámbito internacional, sino que empieza a proyectar sombras sobre el panorama electoral interno.

Congresistas y senadores conservadores han trasladado alertas al Ejecutivo sobre el malestar creciente entre las comunidades de exiliados venezolanos y colombianos en estados decisivos, cuyos votantes nacionalizados podrían pasar factura en las urnas durante las próximas elecciones parciales.

En un movimiento calificado como llamativo dentro de la dinámica de la Casa Blanca, la vocería oficial para defender el pacto no recayó en los canales de prensa habituales ni en el Departamento de Estado, sino en el vicepresidente JD Vance.

Al justificar el acuerdo como una medida necesaria para contener los precios de la gasolina ante el conflicto con Irán, la administración reordenó sus prioridades, situando el interés de seguridad nacional y la recuperación económica interna por encima de la agenda de democratización en el hemisferio.