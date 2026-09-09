Una corte federal de apelaciones escuchará los argumentos en un caso que podría limitar el acceso a las píldoras abortivas

Publicado por Williams Perdomo 9 de septiembre, 2026

Luisiana argumentará esta semana ante un tribunal federal de apelaciones que las reglas de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) que permiten recetar y enviar por correo el medicamento abortivo mifepristona vulneran el derecho del estado a prohibir el aborto dentro de sus fronteras.

Según Politico, una eventual victoria de Luisiana, o de otros estados que han presentado demandas similares como Florida, Idaho, Kansas, Misuri y Texas, podría eliminar el acceso a las píldoras abortivas por internet y correo incluso en estados donde el aborto es legal.

El caso será analizado por el Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito, en Nueva Orleans. Luisiana sostiene que las normas de telesalud permiten que las pacientes reciban medicamentos enviados desde otros estados, lo que, a su juicio, deja sin efecto su prohibición del aborto.

La disputa enfrenta a los estados que buscan restringir el aborto con aquellos que defienden el acceso. El fiscal general de California, Rob Bonta, y fiscales generales demócratas de otros 21 estados y del Distrito de Columbia han presentado un escrito ante el tribunal en defensa de las reglas federales.