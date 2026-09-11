Segunda noche de la Convención Nacional Republicana: Greg Abbott asegura que los demócratas serán "demolidos" en las midterms

Publicado por Luis Francisco Orozco 10 de septiembre, 2026

Los republicanos celebran este jueves el segundo día de la Convención Nacional Republicana en el American Airlines Center de la ciudad texana de Texas, previo a unas elecciones de medio término en las que el partido se juega la mayoría tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado. En el evento, numerosas figuras el senador Ted Cruz o el líder republicano de la cámara, Mike Johnson, les han explicado a los presentes lo trascendental que resultará este evento electoral para el futuro del país, con un presidente Donald Trump que nuevamente hará presencia en la convención para agitar a las bases.

Estos son los discursos más destacados del segundo día de la convención.

19:53 Tano Tijerina explica por qué dejó el Partido Demócrata 19:53 10/09/2026 19:53 10/09/2026 Tano Tijerina, exjuez del condado de Webb y candidato a la Cámara de Representantes por el Distrito 28 de Texas, dijo durante su intervención en el evento que, si bien alguna vez fue demócrata, decidió cambiarse al Partido Republicano debido a las políticas demócratas en la frontera sur. “No dejé al Partido Demócrata. El partido me dejó a mí”, dijo Tijerina, quien se enfrenta al representante demócrata Henry Cuellar y se describió como un vaquero conservador del sur de Texas.



“Soy un vaquero que come carne de res, que empuña armas, que conduce camiones, que habla de la Biblia, que ama a Jesús y que tiene las manos encallecidas, y que va a luchar como el infierno por el sur de Texas”, dijo Tijerina, recibiendo en respuesta fuertes aplausos del público.



19:09 Mike Johnson sugiere que Trump podría postularse a la Cámara de Representantes en el futuro 19:09 10/09/2026 19:09 10/09/2026 El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, sugirió durante su discurso en el evento que Trump podría postularse a la cámara baja una vez termine su periodo como presidente, tomando como ejemplo al expresidente John Quincy Adams.



Además de pedir el mayor apoyo al partido para las elecciones de medio término, Johnson prometió a los asistentes a la convención que, si estuvieran en Washington, los llevaría a una placa en honor a Adams, quien regresó a la Cámara después de ejercer como el sexto presidente de la nación.



“Tal vez nuestro actual presidente haga eso”, dijo Johnson, quien luego señaló que dicho escenario quizás no ocurra al aclarar que probablemente Trump “estaría demasiado ocupado” para ejercer dicho rol tras dos periodos en la Casa Blanca.



18:57 Greg Abbott asegura que los republicanos “demolerán a los demócratas” 18:57 10/09/2026 18:57 10/09/2026 El gobernador de Texas, Greg Abbott, aseguró en su discurso durante el evento que los republicanos “demolerán a los demócratas”, mientras movilizaba a sus seguidores en torno a la seguridad fronteriza, la seguridad pública y las políticas conservadoras. “Vamos a mantener a Texas rojo y ayudaremos al presidente Trump a mantener a Estados Unidos grande”, dijo Abbott, provocando cánticos de “¡Abbott, Abbott!” entre la multitud.



Al abordar la seguridad nacional, Abbott dijo que Texas había designado a la Hermandad Musulmana y a CAIR como organizaciones terroristas extranjeras. “Y no estamos esperando a Washington DC; prohibiremos por completo la ley sharía en Texas”, afirmó Abbott.



Sus declaraciones hicieron eco de los comentarios realizados previamente por Cruz, quien aseguró que los demócratas se han vuelto comunistas e islamistas.



18:45 El vicepresidente de Turning Point le brinda homenaje a Charlie Kirk a un año de su muerte 18:45 10/09/2026 18:45 10/09/2026 En uno de los momentos más emotivos del evento, el vicepresidente de la organización conservadora Turning Point, Lucas Miles, abrió un homenaje a Charlie Kirk un año después de su muerte, con el público reaccionando con un aplauso atronador. “Una voz puede ser silenciada, pero la verdad no. Un hombre puede ser apartado de su puesto, pero si dedicó su vida a despertar el coraje en otros hombres, su ausencia puede lograr precisamente aquello que sus enemigos querían evitar”, dijo Miles, quien aseguró que “Turning Point no está muerto”, y que “La organización que Charlie fundó sigue creciendo”.



Varios de los oradores también mencionaron a Kirk, incluido el candidato a la Cámara de Representantes de Nuevo México, Greg Cunningham, quien dijo que Kirk fue quien le brindó la inspiración para postularse para un cargo público.

