Una corte de apelaciones rechaza la petición de Trump para levantar el bloqueo a la norma postal sobre el voto por correo

Publicado por Williams Perdomo 10 de septiembre, 2026

Una corte federal de apelaciones rechazó este jueves la solicitud de la Administración Trump para levantar el bloqueo a una nueva norma del Servicio Postal (USPS) sobre las boletas enviadas por correo de cara a las elecciones del 3 de noviembre.

En una decisión de nueve páginas -obtenida por CBS-, un panel de tres jueces del Primer Circuito determinó que los funcionarios federales no demostraron que la normativa pudiera aplicarse sin provocar importantes dificultades para los estados y los votantes. La corte también consideró que la norma probablemente es inconstitucional al regular aspectos de la celebración de elecciones sin una autorización específica del Congreso.

El tribunal señaló que la aplicación de las nuevas reglas antes de los comicios podría generar “caos y privación generalizada del derecho al voto”, incluida la posible afectación de millones de estadounidenses que votan por correo.