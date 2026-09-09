Virginia: Arlington destina $50.000 en ayudas a familias con el principal sustentador detenido por el ICE

Publicado por Carlos Dominguez 9 de septiembre, 2026

El condado de Arlington, en Virginia, ha aprobado un fondo de emergencia de $50.000 para entregar hasta $2.000 por familia a hogares cuyo principal sustentador -aunque se encuentre en situación irregular en el país- haya sido detenido por autoridades federales de inmigración (ICE).

La medida, que según informó el diario local ARLnow fue aprobada por unanimidad (4-0) en una sesión extraordinaria de la Junta del Condado el pasado miércoles, busca cubrir necesidades básicas como vivienda, alimentación y servicios públicos durante los próximos diez meses.

"Apoyamos a nuestras familias inmigrantes y no dejaremos de hacerlo", afirmó el presidente de la Junta, Matt de Ferranti. "Valoramos a las familias de quienes han sido desplazados y expulsados".

Decisión y alcance del programa

El programa se instrumenta mediante un acuerdo de subvención con Arlington Thrive, la red local de seguridad social sin fines de lucro, que distribuirá los fondos en forma de cheques o tarjetas débito según las circunstancias de cada hogar, incluyendo la posibilidad de buscar alternativas si ninguna de esas dos opciones funciona.

El Consejo ha decidido no exigir a las familias que demuestren que la persona detenida tenía autorización legal para trabajar en Estados Unidos, una condición que amplía el acceso pero que también ha alimentado el debate político en torno a la iniciativa.

Según la agenda del Consejo, se estima que entre 25 y 30 familias podrán ser beneficiarias con este fondo limitado. Elizabeth Matlock, del despacho del gerente del condado y coordinadora de la iniciativa, indicó que los fondos estarán disponibles en breve y que "Thrive está deseosa de empezar con este proyecto".

El exdirector de ICE afirma que el fondo podría infringir la legislación federal

La iniciativa ha generado críticas de sectores conservadores y de expertos en inmigración, que advierten implicaciones legales y de política pública.

Jonathan Fahey, exdirector en funciones del ICE y exfiscal federal, afirmó que los dirigentes del condado podrían estar infringiendo la legislación federal.

Según informó WJLA, Fahey citó el estatuto federal de acogida de extranjeros, que prohíbe inducir o alentar la entrada o residencia ilegal, y advirtió: "Van a inducir a más extranjeros ilegales a entrar en el condado de Arlington, lo que también costará aún más dinero a los contribuyentes".