Emotivo homenaje de TPUSA a Charlie Kirk en la UVU:" La mejor manera de rendirle homenaje no es simplemente recordar lo que hizo, sino continuar con lo que él comenzó"

Publicado por Israel Duro 11 de septiembre, 2026

Turning Point USA rindió un emotivo homenaje a su cofundador Charlie Kirk en la Utah Valley University, el lugar donde fue asesinado hace justo un año. Ante miles de personas, Sage Lloyd, el presidente de la sección de TPUSA de la UVU, resaltó la figura de Kirk, pero subrayó que "la mejor manera de honrarle no es simplemente recordar lo que hizo, sino continuar con lo que él comenzó".

"Hoy, un año después, en la Universidad de Utah Valley. Recordamos a Charlie Kirk. Lloramos la pérdida de Charlie Kirk y le rendimos homenaje. Los mismos estudiantes que fueron testigos de un asesinato político están dispuestos a alzar la voz, a expresarse y a seguir adelante, todo ello gracias al impacto que un hombre, Charlie Kirk, tuvo en sus vidas. Nuestra sección ha sufrido, hemos luchado y hemos soportado cosas que pocas personas ajenas a nuestra propia experiencia podrán llegar a comprender del todo, pero, a pesar de todas las dificultades, seguimos aquí", continuó Lloyd.

"Hemos vuelto porque Charlie Kirk representaba lo mejor de nosotros"

Junto a Lloyd, tomaron la palabra el locutor de radio Glenn Beck, el escritor cristiano Frank Turek y el director de operaciones sobre el terreno de Turning Point USA, Andrew Sypher en un acto que comenzó a las 8.30 pm locales.

Sypher recordó que él estaba al lado de Kirk cuando la bala de Tyler Robinson le alcanzó: “Estaba a 10 pies a su izquierda cuando fue asesinado, a pocos pasos de este edificio. Hoy se cumple un año. No hemos vuelto para recrear la escena del crimen. Hemos vuelto porque Charlie Kirk representaba lo mejor de nosotros".

Kirk "nunca dejó de predicar con el ejemplo"

El director de operaciones sobre el terreno destacó además que Kirk "era un marido, un padre, un hombre temeroso de Dios que nunca dejó de predicar con el ejemplo. Triunfador, sí. Pero eso es lo menos importante que se puede decir de él esta noche. Amaba a este país sin lugar a dudas".

Desde el asesinato de Kirk, las delegaciones de esta organización sin ánimo de lucro conservadora y "pro libertad" —fundada por Kirk en 2012— se han multiplicado en los campus universitarios en un 64% durante el curso 2025-2026. El número de clubes de TPUSA en institutos también se ha disparado en un espectacular 180%.