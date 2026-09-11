El precio del petróleo se dispara: el diésel supera los $6 por galón por primera vez ante la intensificación de los combates en Oriente Medio

Publicado por Israel Duro 11 de septiembre, 2026

La escalada e intensificación del conflicto en Oriente Medio sigue disparando el precio del petróleo, que ya supera con holgura los 100 dólares por barril. Como consecuencia, el galón de diésel superó por primera vez los 6 dólares de media en EEUU, de acuerdo con la AAA. La situación se ha complicado aún más el viernes tras la conquista por parte de los rebeldes hutíes de una isla en el estrecho de Bab el Mandeb, clave para el tráfico de petróleo, al controlar el acceso al mar Rojo desde el océano Índico.

La inestabilidad en la zona, con un margen cada vez menor para la paz ante la actitud de Washington y Teherán, sumado a la entrada en el conflicto de los hutíes y Arabia Saudita han llevado al oro negro por encima de la barrera psicológica de los 100 dólares.

El petróleo no da tregua y se mantiene por encima de los $100 por barril

Tras el cierre de los mercados asiáticos, y en las primeras horas de las bolsas europeas, el barril de WTI, de referencia en EEUU, se mantenía por encima de los 100 dólares, una barrera psicológica clave que el Brent tiene más que superada, situándose en 104,7 dólares.

En la escalada de precios también han contribuido los petroleros iraníes hundidos por el Centcom y los cargueros con crudo saudí atacados por los hutíes en el Mar Rojo, ampliando el radio del conflicto y amplificando su impacto en los mercados.

Más presión: los hutíes controlan el estratégico estrecho de Bab al-Mandab

En este apartado, los hutíes anunciaron que habían tomado el control de la isla conocida como Penim o Mayyun. Un punto confirmado a AFP por un funcionario del gobierno local: "Unas embarcaciones con combatientes hutíes armados a bordo llegaron ayer a la isla de Mayyun tras la retirada de las fuerzas gubernamentales de la misma. Los hutíes han completado la toma de control de la zona de Bab al-Mandab y de la isla de Mayyun, situada en medio del estrecho".

Además un testigo presencial afirmó que hombres armados se estaban "desplazando a lo largo de la costa de Bab al-Mandab y circulaban en vehículos militares". Como respuesta, las fuerzas saudíes lanzaron nuevos bombardeos contra las zonas controladas por los hutíes, alcanzando el aeropuerto de Mocha.

Bab al-Mandab une Asia con Europa a través del mar Rojo y el canal de Suez. Ha cobrado importancia como ruta de tránsito crucial para los flujos de petróleo procedentes de Arabia Saudí, el mayor exportador de petróleo del mundo, desde el inicio de la guerra en Oriente Medio.

Trump acusa a Irán de intentar "desesperadamente influir en las elecciones" con el petróleo

La situación del precio del petróleo supone un duro varapalo para los bolsillos de las familia, y un serio revés para las opciones del GOP de mantener el control del Capitolio. Donald Trump es consciente de ello, y acusó directamente a Irán de intentar "desesperadamente influir en las elecciones" impulsando al alza los precios del petróleo.

El presidente aseguró que este rally alcista del petróleo terminará tan pronto como pasen las midterms -a más tardar- puesto que la presión económica sobre el Régimen de los Ayatolás está dando sus frutos e Irán "está asfixiado".

La guerra de Ucrania también contribuye a la subida de precios

"Las refinerías de Oriente Medio operan con una capacidad reducida" debido al conflicto, que limita de forma significativa las exportaciones de los países del Golfo y ha dañado algunas instalaciones petroleras, explicó Arne Lohmann Rasmussen, analista de Global Risk Management en declaraciones a AFP.

A esto hay que sumar los "problemas de exportación en Rusia", uno de los principales productores mundiales de hidrocarburos. Ante los repetidos ataques de Ucrania contra sus infraestructuras petroleras, Moscú prorrogó la moratoria sobre las exportaciones de diésel decretada a finales de julio.