La Agencia de Seguridad Nacional alerta que empresas chinas extraen capacidades de modelos de IA estadounidenses

Publicado por Williams Perdomo 9 de septiembre, 2026

La Agencia de Seguridad Nacional (NSA), la Agencia de Seguridad de Infraestructura y Ciberseguridad (CISA) y el FBI advirtieron que varias empresas de inteligencia artificial con sede en China llevan a cabo campañas de “destilación” a escala industrial para extraer capacidades y funcionalidades propietarias de modelos estadounidenses de vanguardia.

Según un aviso conjunto publicado en septiembre de 2026, DeepSeek, Moonshot AI, Alibaba, MiniMax, StepFun y Z.AI habrían extraído miles de millones de tokens mediante millones de intercambios con modelos de empresas estadounidenses desde al menos finales de 2024. Entre los modelos utilizados figuran variantes de Claude, GPT, Gemini y Grok. Las agencias señalaron que estas operaciones probablemente se realizaron con conocimiento del régimen chino.

El informe sostiene que DeepSeek realizó campañas organizadas para obtener capacidades de razonamiento, optimizaciones especializadas y funciones específicas de distintos dominios, mientras que Alibaba utilizó la destilación para mejorar su familia de modelos Qwen. Moonshot AI, MiniMax, StepFun y Z.AI también habrían recurrido a estas prácticas.

Las agencias describen métodos destinados a eludir las restricciones de acceso y dificultar la detección, entre ellos cuentas fraudulentas, agregadores de API y una red de intermediarios conocida como “transfer stations”, que permite acceder a modelos estadounidenses a través de terceros. También detectaron consultas coordinadas que pueden alcanzar de miles a millones de solicitudes sobre temas específicos.