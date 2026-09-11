El aeropuerto de Nashville será rebautizado en homenaje a Dolly Parton

Publicado por AFP 11 de septiembre, 2026

El principal aeropuerto de Nashville, Tennessee , cuna de la música country, pasará a llevar el nombre de una de sus estrellas más brillantes, la difunta Dolly Parton , fallecida el mes pasado.

La Autoridad Aeroportuaria Metropolitana de Nashville (MNAA) votó el viernes por 6 a 0 a favor de rendir homenaje a la leyenda de la música country cambiando el nombre del Aeropuerto Internacional de Nashville.

"Aunque aún no se ha decidido el nombre definitivo, estamos colaborando estrechamente con las partes implicadas para determinar cuidadosamente cómo se incorporarán el nombre y el legado de Dolly Parton", ha declarado la MNAA en un comunicado.

Parton falleció a los 80 años el 25 de agosto tras una breve lucha contra el cáncer.