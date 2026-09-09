La Administración Trump prohibirá la importación de motocicletas, lácteos y bebidas alcohólicas de Canadá

Publicado por Andrés Ignacio Henríquez 8 de septiembre, 2026

La administración Trump anunció este martes la prohibición del ingreso a territorio estadounidense de la mayoría de los tipos de alcohol, motocicletas y productos derivados del suero de leche provenientes de Canadá.

La decisión oficial intensifica el conflicto comercial entre ambas naciones y responde directamente a la falta de avance en las negociaciones para eliminar las barreras proteccionistas del país vecino.

De acuerdo con funcionarios de alto rango del gobierno, citados por CBS, el veto a la gran mayoría del alcohol canadiense entrará en vigor a las 12:01 am del próximo 29 de septiembre. El paquete de proclamaciones firmado por el presidente contempla asimismo la restricción total para la importación de motocicletas, melaza y cerveza sin alcohol en la misma fecha.

Medidas adicionales sobre el acero, el queso y la aviación

Junto a las prohibiciones directas, la Casa Blanca aplicará un arancel adicional del 50% a las importaciones de queso, acero, aluminio y muebles de bambú de origen canadiense a partir del próximo martes.

No obstante, las autoridades precisaron que se levantaron gravámenes previos sobre el papel higiénico, el cemento y piezas para cañas de pescar tras realizar estudios sobre el impacto en el mercado local.

En el ámbito de la aviación, el Ejecutivo advirtió sobre la posible suspensión de ventas en suelo estadounidense de la empresa canadiense Bombardier a menos que traslade parte de su producción al país.

Ante esta postura, senadores republicanos por Kansas como Roger Marshall y Jerry Moran señalaron la importancia de preservar la presencia industrial de la compañía, la cual genera más de 1.200 empleos directos en su estado.

Respuesta a las barreras tarifarias de Ottawa

Las acciones de la Casa Blanca se conocieron menos de 24 horas después de que el gobierno del primer ministro canadiense, Mark Carney, aprobara tarifas sobre 20.000 millones de dólares en bienes estadounidenses, como respuesta a los aranceles aplicados previamente por Washington sobre una cifra equivalente.

La Administración estadounidense sostuvo que los negociadores canadienses cesaron de negociar de buena fe durante las conversaciones de último minuto para evitar la escalada.

A pesar de mantener la advertencia de imponer un arancel general del 50% al sector automotriz y siderúrgico canadiense para enero de 2027 si no se alcanza un acuerdo, funcionarios de la Casa Blanca señalaron que los canales de comunicación permanecen abiertos para explorar vías alternativas.