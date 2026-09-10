La Corte Suprema rechaza nuevamente el intento de usar el mapa electoral republicano en Missouri

Publicado por Williams Perdomo 10 de septiembre, 2026

La Corte Suprema rechazó este jueves, por segunda vez, intervenir en la disputa por los mapas de los distritos electorales de Missouri de cara a las elecciones legislativas de noviembre.

La decisión del máximo tribunal se produjo después de que un juez federal de Missouri bloqueara temporalmente este martes el uso del mapa de 2022 en los comicios. Según informó Associated Press (AP), el fallo de la Corte Suprema parece despejar el camino para que el estado utilice nuevamente los distritos aprobados en 2022, tal como había ordenado previamente la Corte Suprema de Missouri.

La disputa se intensificó después de que el juez federal ordenara utilizar un nuevo mapa respaldado por el presidente Donald Trump, diseñado para favorecer a los republicanos y permitirles aspirar a un escaño adicional en la Cámara de Representantes.

El fallo de este jueves supone un nuevo revés para los republicanos y probablemente significa que Missouri celebrará las elecciones generales con un mapa distinto al utilizado durante las primarias de agosto.