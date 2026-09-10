Trump anunció reembolsos de $500 por Obamacare para casi un millón de estadounidenses: cómo funciona

Publicado por Joaquín Núñez 10 de septiembre, 2026

Donald Trump anunció que la Casa Blanca entregará reembolsos de 500 dólares a casi 1 millón de estadounidenses inscritos en planes de Obamacare. La medida comenzará en octubre y alcanzará a consumidores de 30 estados.

Según explicaron desde la Casa Blanca, los pagos estarán dirigidos principalmente a personas que compraron su seguro a través de HealthCare.gov y no recibieron subsidios para pagar sus primas.

La Administración Trump sostiene que, durante la presidencia de Joe Biden, se cobraron tasas excesivas a las compañías de seguros de salud que participan en los mercados de Obamacare. Según la Casa Blanca, esos costos terminaron trasladándose a los consumidores a través de primas más elevadas y generaron un excedente de fondos que ahora puede ser devuelto.

Los estados incluidos en los reembolsos serán los siguientes: Alabama, Alaska, Arizona, Arkansas, Delaware, Florida, Hawaii, Indiana, Iowa, Kansas, Louisiana, Michigan, Mississippi, Missouri, Montana, Nebraska, New Hampshire, North Carolina, North Dakota, Ohio, Oklahoma, Oregon, South Carolina, South Dakota, Tennessee, Texas, Utah, West Virginia, Wisconsin y Wyoming.

Entre los potenciales beneficiarios se encuentran personas con ingresos superiores al 400% del nivel federal de pobreza y algunos consumidores que, pese a estar entre el 100% y el 400%, tampoco reciben asistencia para sus primas.

En un video pregrabado, el presidente Trump presentó los reembolsos como parte de una estrategia más amplia para reducir el costo de la atención médica y poner el dinero directamente en manos de los consumidores en lugar de las compañías de seguros.

“Nuestra Administración está haciendo lo correcto y devolviendo el dinero a las personas a quienes se les estafó injustamente. Casi un millón de estadounidenses trabajadores en 30 estados recibirán pronto reembolsos de 500 dólares cada uno mediante un cheque enviado a su domicilio. En muchos casos, estos reembolsos cubrirán la totalidad del aumento en su seguro causado por los demócratas, quienes solo trabajan para proteger a las grandes compañías de seguros”, expresó Trump.

“Dejaremos de hacer todos los pagos a las grandes aseguradoras y entregaremos el dinero directamente a la gente, quien así podrá adquirir una mejor atención médica a un costo mucho más bajo y quedarse con el dinero y con la diferencia”, añadió.

El presidente realizó el anuncio apenas un día después de prometer “dividendo” de 5.000 dólares para todos los adultos estadounidenses si los republicanos retienen el control de la Cámara de Representantes y el Senado en noviembre.