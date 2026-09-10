Trump pronostica una fuerte caída de la gasolina tras las midterms e insiste en que bajará a $2 el galón

Publicado por Carlos Dominguez 9 de septiembre, 2026

El presidente Donald Trump dijo el miércoles que los precios de la energía, disparados por la guerra con el régimen iraní, no bajarán hasta después de las midterms de noviembre.

"Los precios del petróleo van a caer en picado"

De camino a la convención republicana en Texas, el presidente afirmó ante la prensa: "Justo después de las elecciones, los precios del petróleo van a caer en picado". El miércoles, el crudo Brent superó los $101 el barril por primera vez desde julio y el WTI rebasó los $96.

Cuando los periodistas le preguntaron cómo explicaría a los estadounidenses esos máximos históricos, respondió: "Creo que es muy fácil de explicar a Estados Unidos. Solo hay que decir: ‘¿Van a dejar que Irán tenga un arma nuclear?’ Y la respuesta es no".

Trump sostuvo que Teherán "no puede aguantar más" y que la guerra terminará "inmediatamente después de las elecciones". En el mismo intercambio acusó al régimen de buscar un Congreso adverso: "Están desesperados por influir en la elección para que entre un grupo débil de gente, los dejen en paz y les permitan tener su arma nuclear".

Trump promete gasolina por debajo de $2 el galón

Trump aseguró el martes que los precios de la gasolina podrían caer por debajo de los $2 por galón después de las midterms. El mandatario vinculó esa previsión a una eventual victoria de Estados Unidos en el conflicto con el Régimen de los Ayatolás y a una posterior bajada de los precios del petróleo.

"Los precios del petróleo caerán en picado, como está cayendo todo lo demás (¡pero más!), cuando ganemos la guerra con Irán", escribió el presidente en Truth Social. "Tres dólares el galón y, al final, por debajo de los dos dólares el galón. Todo ocurrirá rápido, e Irán nunca tendrá un arma nuclear".