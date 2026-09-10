Trump promete un "dividendo" de $5.000 a cada estadounidense adulto si los republicanos ganan la Cámara y el Senado en las midterms

Publicado por Emmanuel Alejandro Rondón 9 de septiembre, 2026

El presidente Donald Trump prometió el miércoles por la noche, durante la Convención Nacional Republicana (RNC) de 2026 celebrada en Dallas, que cada ciudadano adulto de Estados Unidos recibiría un "dividendo" de $5.000 si los republicanos ganan tanto la Cámara de Representantes como el Senado en las midterms de noviembre próximo.

"Aquí está mi promesa: si los republicanos ganan la Cámara de Representantes y el Senado de Estados Unidos, ambos, debido a nuestro tremendo éxito económico, voy a emitir un dividendo a cada ciudadano adulto de Estados Unidos de América por $5.000", dijo Trump ante una multitud que estalló en ovación.

El mandatario, quien ya había hecho promesas en el pasado de dividendos de miles de dólares, agregó que la "única condición" es que el dinero debe gastarse dentro de Estados Unidos.

"No queremos que vayan a Canadá a gastar el dinero. No queremos que vayan a China, a Alemania", dijo Trump. "Tienen que gastar el dinero en Estados Unidos de América".

Aún no se sabe con exactitud de dónde provendría el estimado de $1,35 billones que costaría la medida, ni cómo se haría cumplir el requisito de que el dinero se gaste dentro del país.

Trump bautizó la medida como "el dividendo Trump".

"Así que si los republicanos ganan, ustedes ganan con nosotros, y reciben $5.000", sentenció el presidente Trump, mientras la multitud y los altos funcionarios de la Administración lo ovacionaban, incluyendo el secretario del Tesoro, Scott Bessent.

Esta no es la primera vez que Trump plantea una idea de este tipo.

En noviembre de 2025, el presidente mencionó en varias ocasiones la posibilidad de un "dividendo arancelario" financiado con los ingresos recaudados por sus políticas comerciales. En un primer momento, la cifra propuesta era de $2.000 por persona, financiados con lo que Trump describió como "billones de dólares" recaudados en aranceles. En esas ocasiones, el propio secretario Bessent había señalado que ese tipo de pagos requeriría una legislación específica del Congreso para poder implementarse.