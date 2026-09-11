La inflación se mantuvo estable en agosto, según el último informe oficial antes de que la Fed decida sobre una posible subida de tipos

Publicado por Israel Duro 11 de septiembre, 2026

El último informe oficial sobre el coste de la vida antes de la reunión de la Reserva Federal de la semana que viene que decidirá sobre una eventual subida de tipos de interés mostró que la inflación permaneció estable en agosto en la medición interanual, en un 3,4%. En la comparación mes a mes, el índice de precios al consumo (IPC) subió a 0,4% en agosto, frente a 0,1% entre junio y julio.

De acuerdo con la nota publicada por la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS, por sus siglas en inglés), el principal impulsor de la subida de los precios fue la gasolina, con un incremento del 3,9% en el pasado mes, más de un tercio del aumento mensual del índice general. El índice de la energía aumentó un 2,1% durante este periodo.

La inflación subyacente sube un 0,3% intermensual

Además, el índice de la vivienda subió un 0,3% en agosto, tras registrar un aumento del 0,1 % en julio. El índice de los alimentos aumentó un 0,1% durante el mes, espoleado por el índice de la comida fuera de casa, que subió un 0,3%.

La inflación subyacente, que excluye los alimentos y la energía, subió un 0,3 %, frente al 0,2 % de incremento en julio. Entre los índices que aumentaron a lo largo del mes se encuentran los de comunicaciones, alojamiento fuera del hogar, tarifas aéreas, educación y coches y camiones de segunda mano. Por el contrario, el índice de asistencia sanitaria y el índice de seguros de vehículos de motor se encontraban entre los principales índices que descendieron en agosto.

En términos interanuales, el índice general subió un 3,4 % en los 12 meses que finalizaron en agosto, al igual que en los 12 meses que finalizaron un mes antes. La inflación subyaecnte, sin embargo, mejoró una décima respecto a julio, tras subir un 2,4% en el último año, frente al 2,5 % registrado en los 12 meses que finalizaron en julio. El índice de la energía aumentó un 16,3 % en los 12 meses que finalizaron en agosto. El índice de los alimentos marca un incremento de un 2,7 % con respecto al año anterior.

Tensión por la posible subida de tipos de la Fed pese a la oposición de Trump

La publicación, siempre esperada e importante, estuvo precedida por una tensión notable, ya que si el dato se percibe como malo, podría incitar a la Fed a subir sus tipos de interés la semana que viene, una línea que el presidente actual ya se mostró dispuesto a cruzar de ser necesario.

Sería un duro golpe para Donald Trump a pocas semanas de las elecciones legislativas de medio mandato. Una subida de tasas encarece el acceso al crédito. El presidente hace campaña incansablemente por tipos de interés más bajos, con el fin de abaratar el crédito y estimular la economía.

Nuevo repunte de los precios por la reescalada en Oriente Medio

Sin embargo, la guerra contra Irán ha provocado un repunte de la inflación en el país. Y la paciencia de los ciudadanos se resiente, al igual que la de los responsables de política monetaria encargados de contener la subida de los precios en torno al 2%.

El inicio del mes de septiembre estuvo marcado por una nueva subida de los precios en las gasolineras, debido en particular a la reanudación de las hostilidades militares entre Washington y Teherán en torno al estratégico estrecho de Ormuz y la explosión del conflicto entre los rebeldes hutíes y Arabia Saudita.

El diésel, combustible de tractores y camiones en Estados Unidos, batió un nuevo récord el viernes y superó el umbral simbólico de seis dólares por galón (3,8 litros), según los datos de la asociación automovilística estadounidense. Antes del inicio de la guerra, su precio estaba en torno a 3,5 dólares.