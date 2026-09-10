Las consecuencias del 11-S persisten: miles de rescatistas padecen enfermedades físicas tras los atentados

Publicado por Williams Perdomo 10 de septiembre, 2026

Las consecuencias del atentado del 11 de septiembre de 2001 no terminaron cuando se apagaron los incendios ni cuando fueron retirados los escombros del World Trade Center. Veinticinco años de seguimiento médico muestran que los efectos sobre la salud de quienes participaron en las labores de rescate y recuperación continúan hasta hoy.

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, y la comisionada del Departamento de Bomberos de la ciudad (FDNY), Lillian Bonsignore, presentaron el Informe de Impacto en la Salud a 25 Años del World Trade Center, elaborado por el Programa de Salud del World Trade Center del FDNY.

El informe reúne los resultados de 25 años de seguimiento médico, tratamiento e investigación de bomberos, técnicos de emergencias médicas, paramédicos, oficiales, civiles, jubilados y otros miembros del FDNY que respondieron al World Trade Center y participaron en las labores de rescate y recuperación.

Uno de los principales datos del informe es que 10.562 miembros del FDNY están certificados actualmente por al menos una enfermedad física relacionada con su exposición durante el 11-S. Entre las afecciones se encuentran enfermedades respiratorias de las vías superiores e inferiores y la enfermedad por reflujo gastroesofágico.

Además, 4.496 miembros están certificados por al menos una condición de salud mental, mientras que 4.257 cuentan actualmente con una certificación relacionada con cáncer. El cáncer de piel no melanoma ha sido el más frecuente entre los miembros del programa, seguido por el cáncer de próstata.

El informe también señala que el 86% de los respondedores del World Trade Center diagnosticados con cáncer seguían vivos cinco años después del diagnóstico, frente al 63% de los residentes del estado de Nueva York que no estuvieron expuestos al World Trade Center y fueron diagnosticados con los mismos tipos de cáncer.

Más del 84% de los respondedores inscritos continúa participando en el programa de salud del FDNY. En el caso de la salud mental, el número de miembros que reportan síntomas de trastorno de estrés postraumático y depresión ha disminuido desde el período inmediatamente posterior al 11-S.