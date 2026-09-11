Contraste extremo: calor peligroso en las Llanuras del Sur y riesgo de lluvias intensas e inundaciones en el Medio Oeste la próxima semana

Publicado por Israel Duro 11 de septiembre, 2026

La próxima semana el tiempo presentará un contraste marcado, con un calor peligroso que se intensificará en las Llanuras del Sur, mientras que el Servicio Nacional de Meteorología (NWS) alertó de lluvias intensas y riesgos de inundaciones en el Alto Medio Oeste y los Grandes Lagos.

Una dorsal de niveles altos, que se encuentra ahora mismo centrada sobre el Sureste, se irá desplazando hacia las Llanuras del Sur y hacia el Oeste. Este patrón favorecerá un calor peligroso a principios y mediados de la semana. Al mismo tiempo, un sistema que avanza por el centro de Estados Unidos hará que un frente se estanque sobre las Grandes Llanuras, el Alto Medio Oeste y los Grandes Lagos, generando lluvias y tormentas repetidas que podrían dar lugar a inundaciones.

De acuerdo con las estimaciones del NWS, esto provocará dos escenarios peligrosos a tener en cuanta de cara a los próximos días:

Calor peligroso con termómetros que alcazarán de 100 a 110 °F (38 a 43 °C) posibles de lunes a miércoles en partes de las Llanuras Centrales y del Sur, así como en el valle bajo del Misisipi.

Amenaza de lluvias intensas de varios días que comenzará el lunes en el Alto Medio Oeste y los Grandes Lagos, con potencial de lluvias excesivas e inundaciones repentinas. El riesgo se desplazará hacia las Llanuras Centrales y el valle medio y alto del Misisipi el martes y miércoles. También es posible clima severo a lo largo de esta zona frontal.

Humedad monzónica en Arizona, Nuevo México y zonas aledañas

Además, El NWS anuncia que la humedad monzónica regresará a principios de la próxima semana. Se esperan chubascos y tormentas dispersas en Arizona, Nuevo México y zonas aledañas. El riesgo de inundaciones repentinas localizadas se mantiene por la interacción de las tormentas con el terreno.

En la Costa Oeste se esperan temperaturas por encima de lo normal a medida que se fortalece la dorsal. El Noroeste del Pacífico debería permanecer relativamente seco, mientras que el Suroeste y las Rocosas se mantendrán más activos con tormentas monzónicas.

Calor en el Este

Sin embargo, en en el Alto Medio Oeste y el Noreste las condiciones serán de templadas a cálidas al inicio de la semana. Más adelante, una vaguada sobre el este de Canadá podría introducir aire más fresco y típico de otoño. Las probabilidades de lluvia aumentarán con el paso de frentes.

En el Sureste y Florida persistirán el calor y la humedad típicos de finales de verano. Los chubascos y tormentas de la tarde seguirán siendo comunes, especialmente en El Estado Soleado y la costa del Golfo.