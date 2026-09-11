Los republicanos repiten en Dallas el mensaje de 2024 ante un electorado hispano que se enfría

Publicado por Carlos Dominguez 11 de septiembre, 2026

El Partido Republicano está intentando consolidar entre los votantes hispanos el avance logrado por Donald Trump en las elecciones de 2024. Según el New York Post (NYP), la estrategia ocupó un lugar destacado en la convención republicana que se celebró en Dallas, donde el partido presentó a varios candidatos de origen hispano y recuperó los temas con los que amplió su apoyo entre este electorado.

Candidatos hispanos en primera línea

Durante la primera jornada de la convención subieron al escenario el candidato a la Cámara Carlos De La Cruz (TX), las congresistas Monica De La Cruz (TX) y Anna Paulina Luna (FL). El jueves fue el turno del juez del condado Webb Tano Tijerina (TX), el candidato a la Cámara Eric Flores (TX) y el senador Ted Cruz (TX).

La presencia de estos republicanos busca mostrar que el GOP no plantea su mensaje únicamente para los votantes blancos de clase trabajadora, sino también para una comunidad hispana cada vez más influyente en estados como Texas y Florida.

En Dallas el GOP volvió a poner el acento en la seguridad fronteriza, la reducción de impuestos y el rechazo al socialismo. Ese fue el mensaje con el que Trump se acercó en 2024 a cerca de la mitad del voto hispano. La convención busca repetirlo ahora, pese a que los sondeos recientes indican que parte de ese apoyo se ha debilitado.

La estratega demócrata Meghan Hays, citada por el NYP, sostuvo que el voto hispano puede decantar escaños clave en Texas y que la tendencia de los sondeos favorece ahora a su partido.

El mensaje republicano

Carlos De La Cruz, veterano de la Fuerza Aérea y candidato en un distrito que incluye zonas de San Antonio y sus suburbios, advirtió que una victoria demócrata supondría “fronteras abiertas y más impuestos”. También aseguró que Estados Unidos no puede volver a lo que describió como la “falta de ley” de anteriores administraciones demócratas.

“Defenderé calles seguras, una economía fuerte y una nación donde nuestros hijos puedan prosperar”, afirmó De La Cruz.

Su hermana, la congresista Monica De La Cruz, recurrió a la historia familiar y recordó que su abuelo trabajó en el campo “bajo un sol abrasador” para que ella pudiera llegar al Congreso y sostuvo que sus abuelos le enseñaron que el esfuerzo y el amor por EEUU debían abrir la puerta a las oportunidades.

Monica De La Cruz ligó la inflación y la frontera a la anterior Administración. Dijo que la comida subió un 20%, que el alquiler se come el sueldo y que el fentanilo entra en las comunidades. De la Cruz atribuyó al presidente Trump una frontera "más segura que nunca" y las rebajas de impuestos a propinas, horas extra y Seguridad Social.

El voto latino en distritos bisagra Axios



En la papeleta genérica de 2026 los demócratas sacan un 58% y los republicanos un 35%. En esa misma muestra Harris solo ganaba a Trump por 11 puntos en 2024. Un 11% de quienes dicen haber votado a Trump entonces ahora respaldaría a un demócrata al Congreso.



En tres distritos de Texas el empate 44-44 de 2024 pasa a 56-36 para los demócratas. En dos de Florida, Trump pasaba por un punto y hoy los demócratas ganan por 13. Entre los latinos que se informan sobre todo en español, el giro es más marcado. En 2024 ese grupo daba a Trump un punto de ventaja. En la papeleta genérica de 2026 concede 14 puntos a los demócratas.



En esos distritos Trump está muy por debajo entre los hispanos. El 63% desaprueba su gestión general. El 65% rechaza cómo lleva los precios. El 62%, la política de inmigración y las deportaciones. ICE tiene un 64% de opinión negativa.



Eso no significa que la frontera sea el primer tema. La economía sigue por delante. El 62% confía más en los demócratas del Congreso para bajar los precios. Solo el 36% deposita esa confianza en los republicanos. publicó esta semana un sondeo de Hart Research, hecho entre el 6 y el 17 de agosto a 1.500 hispanos registrados en 17 distritos competidos de la Cámara. Margen de error de 2,5 puntos.. En esa misma muestra Harris solo ganaba a Trump por 11 puntos en 2024. Un 11% de quienes dicen haber votado a Trump entonces ahora respaldaría a un demócrata al Congreso.. En dos de Florida, Trump pasaba por un punto y hoy los demócratas ganan por 13. Entre los latinos que se informan sobre todo en español, el giro es más marcado.. En la papeleta genérica de 2026 concede 14 puntos a los demócratas.. El 63% desaprueba su gestión general. El 65% rechaza cómo lleva los precios. El 62%, la política de inmigración y las deportaciones. ICE tiene un 64% de opinión negativa.Eso no significa que la frontera sea el primer tema.. El 62% confía más en los demócratas del Congreso para bajar los precios. Solo el 36% deposita esa confianza en los republicanos.

Una batalla contra el socialismo

Anna Paulina Luna, de ascendencia mexicana, destacó que el voto hispano no puede entenderse únicamente desde las etiquetas partidistas. En el sur de Florida, afirmó, muchas familias tienen una experiencia directa con el socialismo y el comunismo, una historia que influye en su forma de analizar las propuestas políticas.

“En el sur de Florida, muchas familias han vivido de primera mano las consecuencias del socialismo y el comunismo”, dijo Luna.

Tano Tijerina, candidato republicano contra el congresista demócrata Henry Cuellar en el sur de Texas, planteó la cuestión en términos directos: “¿Qué ha conseguido el Partido Demócrata para los votantes hispanos?”

Tijerina defendió las medidas fiscales de Trump y sostuvo que los hispanos también conectan con las posiciones republicanas en asuntos culturales. Dijo al New York Post que muchos votantes “no creen en lo woke” y ven al presidente como alguien que les habla sin rodeos.

Las deportaciones, un punto sensible

El antiguo congresista republicano Carlos Curbelo considera que su partido ha perdido oportunidades durante el último año y medio. A su juicio, la combinación de dificultades económicas y redadas migratorias ha alejado a algunos hispanos que en 2024 estaban dispuestos a apoyar las deportaciones masivas.

“El presidente hizo un esfuerzo considerable para ganarse el respaldo hispano más allá de grupos tradicionales como los cubanoamericanos”, afirmó Curbelo. Pero también reconoció que, con poco tiempo antes de las elecciones, será difícil recuperar la confianza de quienes apoyaron a Trump en 2024.