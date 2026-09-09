EN VIVO: lo mejor del día 1 de la Convención Nacional Republicana en Dallas

Publicado por Joaquín Núñez 9 de septiembre, 2026

El Partido Republicano celebra una histórica Convención Nacional Republicana en Dallas, Texas. Con el presidente Donald Trump como orador principal, los candidatos republicanos en carreras clave buscan elevar su perfil y llevar su mensaje ante los votantes de cara a las elecciones de medio término.

El evento se lleva a cabo en el American Airlines Center de Dallas. La elección de esta sede se complementa con las elecciones de 2028, puesto que ya está confirmado que la Convención Nacional Republicana del ciclo presidencial tendrá lugar en Houston, también en Texas.

Estos son los discursos más destacados del primer día de la convención republicana de cara a las elecciones de medio término.

19:19 El mensaje de Ken Paxton en Dallas: "Si perdemos a Texas, perdemos el sentido común" 21:19 09/09/2026 21:19 09/09/2026 Ken Paxton, fiscal general de Texas y nominado republicano al Senado, se refirió a la importancia de ganar en el Lone Star State para los republicanos: "Si perdemos Texas, perdemos la revolución del sentido común; si perdemos la revolución del sentido común, perdemos a Estados Unidos".

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​A su vez, Paxton criticó duramente a su oponente demócrata, James Talarico: "Es un socialista demócrata al que le encantan todas las subidas de impuestos. California ya tiene dos senadores. No necesita un tercero".

19:13 Mary Alice, una jubilada de Florida, agradeció a Trump por bajar el costo de los medicamentos 21:13 09/09/2026 21:13 09/09/2026 Mary Alice, una jubilada de Florida, agradeció al presidente Donald Trump por su trabajo para reducir el costo de los medicamentos recetados y bajar los impuestos.



La mujer, de 82 años, contó que las medidas impulsadas por Trump permitieron que ella y su esposo pudieran pagar el techo nuevo de su casa sin tener que recurrir a sus ahorros.



“Los medicamentos recetados que necesitaba mi esposo, que es discapacitado, solían costarnos una fortuna. Pero gracias a esta Administración y a los republicanos en el Congreso, estos precios han bajado drásticamente. En nuestro caso, uno pasó de $400 a $28”, expresó.



“Los precios de los medicamentos recetados son muy importantes, especialmente para los adultos mayores. Vivo con un ingreso fijo. A mi edad, tengo que cuidar cada centavo. TrumpRx me lo ha hecho mucho más fácil”, agregó.

19:02 ¡Sorpresa! John Fetterman envía un mensaje a la convención republicana 02:08 10/09/2026 02:08 10/09/2026 John Fetterman, el senador demócrata de Pensilvania envió un mensaje grabado para los republicanos congregados en Dallas.

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​"Sí, soy demócrata. ¿Por qué estoy aquí hoy hablándoles? Porque soy un demócrata con sentido común. Siempre estaré del lado de Estados Unidos. Siempre rechazaré los extremos, el socialismo y ese estilo de vida antiamericano", expresó el Senador.

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​Fetterman también destacó a su colega Dave McComirck, a quien describió como un "amigo".

19:02 Inspirador mensaje de Tim Scott: "Esta es una batalla por el corazón de nuestra nació" 02:00 10/09/2026 02:00 10/09/2026 Cuando llegó el turno del senador Tim Scott, el republicano de Carolina del Sur destacó el trabajo de Trump: “La única forma de mantener fuera del Senado a los peligrosos, radicales y excéntricos es un Partido Republicano unido que respalde a nuestro presidente, Donald Trump”.



Además, aseguró que estas elecciones no son comunes, sino que representan "una batalla por el corazón de nuestra nación”.



18:15 El congresista Brandon Gill de Texas: "Esta elección es muy clara" 01:18 10/09/2026 01:18 10/09/2026 El congresista Brandon Gill de Texas subió al escenario y llamó a los votantes a rechazar el "extremismo demócrata".

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​"A veces se autodenominan socialistas. Algunos incluso se autodenominan comunistas. Pero la mayoría de ellos simplemente se hacen llamar demócratas", expresó Gill.

17:59 Michael Whatley, el candidato republicano al Senado en Carolina del Norte 01:13 10/09/2026 01:13 10/09/2026 Michael Whatley es expresidente del Comité Nacional Republicano y nominado al Senado en un estado clave: Carolina del Norte. Tras el anuncio de retiro del actual senador Thom Tillis, Whatley obtuvo el respaldo del presidente Trump y ganó la nominación sin complicaciones. Enfrentará en noviembre a Roy Cooper, exgobernador del estado, quien ha liderado en todas las encuestas hasta el momento.

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​Durante su discurso, el republicano atacó el récord de Cooper como gobernador: “Roy Cooper fue el peor gobernador en la historia de Carolina del Norte. El sueño americano y las familias de todo nuestro país están hoy bajo ataque, gracias a las políticas radicales y extremas de demócratas como Roy Cooper”.



“Carolina del Norte se convirtió en el estado más caro del país en cuanto a costos de atención médica. Bajo su mandato, las compañías de seguros médicos han aumentado las primas en un 183%, lo que afecta el presupuesto de nuestras familias, que ya luchan por llegar a fin de mes debido al gasto imprudente de los demócratas y a una inflación que bate récords”, añadió.



17:53 Steve Scalise: los demócratas tienen una agenda "bolchevique" 00:57 10/09/2026 00:57 10/09/2026 El líder de la mayoría republicana en la Cámara de Representantes, Steve Scalise, se refirió a la agenda del Partido Demócrata y la relacionó con la Revolución Bolchevique, que en 1917 estableció en Rusia un gobierno socialista de la mano de Vladímir Lenin.

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​"Yo lo llamo la Revolución Bolchevique y el Partido Demócrata. Y si recuperan la presidencia de la Cámara, déjenme decirles lo que harán. Ya saben lo que harán: someterán a juicio político al presidente. A Trump y a su gabinete", señaló el republicano de Luisiana.