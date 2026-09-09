Respaldado por Trump, John Sununu derrotó a Scott Brown y ganó las primarias al Senado en Nuevo Hampshire

Publicado por Joaquín Núñez 8 de septiembre, 2026

John Sununu ganó las primarias republicanas al Senado en Nuevo Hampshire. El exsenador que tenía el respaldo de Donald Trump derrotó en las primarias a otro exsenador republicano, Scott Brown. Enfrentará en noviembre al demócrata Chris Pappas, quien ganó la nominación demócrata tras el retiro de la senadora titular Jeanne Shaheen, quien optó por no buscar un cuarto mandato en la Cámara Alta.

Sununu, de 61 años, pertenece a una de las familias políticas más reconocidas de Nuevo Hampshire y representa una corriente más tradicional y moderada dentro del Partido Republicano estatal. Es hermano del exgobernador de Nuevo Hampshire, Chris Sununu, e hijo de John H. Sununu, también exgobernador y jefe de gabinete de George H.W. Bush.

Con el 40% de los votos contabilizados, Sununu fue declarado ganador con el obtuvo el 68% de los votos, contra el 26% de Scott Brown, quien fue senador por Massachusetts entre 2010 y 2013. Posteriormente, Brown sirvió como embajador en Nueva Zelanda durante la primera Administración Trump.

"Esta contienda, como bien sé, se trata del futuro. No se trata del hoy, ni del mañana, ni siquiera del próximo año. Se trata de los próximos seis años. ¿Hacia dónde va el país? Y nosotros lo llevaremos a un lugar que sea lo mejor para la gente del estado de Nuevo Hampshire", expresó Sununu en su discurso de victoria.

"Sé que, como su senador, tendré un solo objetivo: defender a la gente de Nuevo Hampshire todos y cada uno de los días. Gracias. Vamos a ganar esto", añadió.

En cuanto a la trayectoria de Sununu, fue miembro de la Cámara de Representantes durante seis años y en 2002 fue elegido al Senado, derrotando a la propia Shaheen. Seis años después, la demócrata aprovechó la ola azul que llegó con el triunfo de Barack Obama en las presidenciales y derrotó a Sununu por seis puntos porcentuales. Shaheen fue reelegida en 2014 y 2020, pero decidió no volver a postularse en 2026.

El intento de Sununu para volver al Senado cuenta con el respaldo del presidente Trump y de Tim Scott, presidente del Comité Nacional Senatorial Republicano (NRSC). En octubre de 2025, Scott afirmó que el NRSC estaba "totalmente comprometido" con la candidatura de Sununu, cuyo apellido y perfil moderado podría volver esta carrera una muy competitiva.

En noviembre, el republicano enfrentará al congresista Chris Pappas, quien derrotó a la progresista Karishma Manzur, quien, por ejemplo, contaba con el respaldo del excongresista y miembro de ‘The Squad’, Jamaal Bowman.

Pappas se postuló como una opción más moderada y obtuvo el apoyo de diversas figuras del Partido Demócrata, entre ellas el exsecretario de Transporte Pete Buttigieg y los senadores Elizabeth Warren y Mark Kelly. Obtuvo el 64% de los votos frente al 33% de Manzur.

Según la última encuesta de la Universidad de Nuevo Hampshire, Pappas y Sununu están en dentro del margen de error.

Otros resultados en Nuevo Hampshire

Además, la gobernadora republicana Kelly Ayotte obtuvo sin complicaciones la nominación del partido para un segundo mandato. Su rival en noviembre será la demócrata Cinde Warmington, exconsejera ejecutiva de Nuevo Hampshire. Si bien Ayotte fue electa en 2024, en Nuevo Hampshire las elecciones a gobernador ocurren cada dos años.

En las primarias a la Cámara de Representantes, los demócratas tuvieron una dura contienda para reemplazar a Pappas en el primer distrito de Nuevo Hampshire. Allí, Stefany Shaheen, hija de Jeanne Shaheen, se enfrentó a Maura Sullivan, veterana del Ejército y funcionaria durante la Administración Obama. Con el 35% de los votos, la elección sigue demasiado reñida.

Del lado republicano, el candidato respaldado por el presidente Trump, Anthony DiLorenzo, derrotó a Hollie Noveletsky, exvicepresidenta del Partido Republicano de New Hampshire. DiLorenzo, un vendedor de automóviles. obtuvo el 30% de los votos frente al 25% de Noveletsky.

En las primarias del segundo distrito electoral, los moderados volvieron a imponerse frente a los progresistas. La titular Maggie Goodlander obtuvo el 80% de los votos y derrotó a la representante estatal Paige Beauchemin, que cosechó el 20%.

Beauchemin se había impulsado sobre una agenda abiertamente progresista, que incluía detener la construcción de centros de datos, una política de salud de “Medicare para todos” y la abolición del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). También calificó a Israel como un Estado “genocida”.

Por su parte, Lily Tang Williams volvió a ganar la nominación republicana para el segundo distrito. En 2024, cayó ante Goodlander por poco más de cinco puntos porcentuales.